"حياة للتنمية" و"بيت الرزق" يوزعان 10 آلاف باطنية على المحافظات

أعلنت مؤسسة "حياة للتنمية المستدامة" عن توزيع 10 آلاف بطانية فى المناطق المنكوبة بالبحيرة وكفر الدوار والإسكندرية والشرقية، وكذلك المحافظات الأكثر احتياجًا بالصعيد ومنها سوهاج وبنى سويف والمنيا وقنا وأسيوط، فى إطار حرص المؤسسة على مساعدة الأسر الأولى بالرعاية وحمايتهم من برد الشتاء.

وأكدت الدكتورة راندا رزق استشارى المسئولية المجتمعية بمؤسسة "حياة للتنمية المستدامة"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المؤسسة استعدت للحملة منذ عدة أشهر وقامت بتوزيع البطاطين على الأسر الأولى بالرعاية لحمايتهم من برد الشتاء، مشيرة إلى أنه تم توزيع البطاطين بمحافظات البحيرة والشرقية والإسكندرية، خاصة فى القرى المنكوبة بسبب السيول، ومنها مركز أبوحمص وقرى النوبارية وقرى الشعرانية بكفر الدوار، حيث تم توزيع 5 آلاف بطانية وألف كرتونة مواد غذائية لكبار السن من السيدات والرجال، مشيرة إلى أن عملية التوزيع تتم وفقًا لعدد أفراد كل أسرة، وطبقًا لجدول بيانات الأسر الفقيرة، للتأكد من وصول المساعدات إلى مستحقيها بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى.

وأوضحت الدكتورة راند،"أنه تم التنسيق مع مؤسسة بيت الرزق لضمان توزيع البطاطين إلى المحتاجين بالمناطق العشوائية بالجيزة والقاهرة ومنها العياط وأوسيم ومنشية ناصر ومعبد اليهود، كما وضعت مؤسسة حياة المستشفيات الحكومية ومعاهد الأورام بعين الاعتبار، حيث تم إعداد دراسة ومعرفة الاحتياجات والأولويات وإرسال كل ما يلزم على الفور.