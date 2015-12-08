غدًا.. انطلاق المؤتمر السنوى الثالث لجراحة المخ والأعصاب بجامعة أسيوط

تنطلق بجامعة أسيوط، غدا الأربعاء، وقائع افتتاح المؤتمر السنوى لقسم جراحة المخ، والأعصاب، بالاشتراك مع الجمعية المصرية لجراحى المخ والأعصاب، تحت رعاية الدكتور أحمد عبده جعيص القائم بأعمال رئيس الجامعة، والدكتور طارق الجمال عميد كلية الطب.

ومن جهته قال الدكتور رضوان النوبى رئيس قسم جراحة المخ والأعصاب بالكلية، أن المؤتمر يمتد فى الفترة من 9 إلى 10 ديسمبر الجارى، ويهدف إلى إتاحة الفرصة لتناول كل ما هو جديد من أبحاث وتطبيقات فى هذا المجال، وذلك من خلال مناقشة عدد من المحاور، التى تتضمن: الجديد فى جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقرى وأورام المخ والغدة النخامية باستخدام المنظار الجراحى عن طريق الأنف وبدون فتح الجمجمة، وكذلك استخدام التقنيات الحديثة مثل الأشعة التليفزيونية والرنين المغناطيسى وأجهزة جراحة المخ ثلاثية الأبعاد، والتى من خلالها يتم إجراء الجراحة من خلال فتحة صغيرة بالجمجمة وحسابات دقيقة بالكمبيوتر لتحديد مكان الورم بدقة للحفاظ على خلايا المخ السليمة.

وأشار النوبى، إلى تطرق المؤتمر للجديد فى جراحة المخ لحالات الصرع التى لا تستجيب للعلاج الدوائى، إلى جانب البحث عن الجديد فى عمليات تمدد شرايين المخ، حيث يتم علاجها من خلال قسطرة تدخل فى شريان الفخذ ليتم تتبعها بالأشعة التداخلية حتى تصل إلى مكان التمدد الشريانى بالمخ، وذلك بدون جرح كبير من خلال ثقب صغير وبتوجيه الأشعة، وهذا يقلل من معاناة المريض بعد العملية ويقلل أيضًا من فترة الإقامة بالمستشفى، مع إلقاء الضوء على الجديد فى جراحة الإنزلاق الغضروفى بالمنظار الجراحى، و الجديد فى ابحاث الخلايا الجزعية وتطبيقاتها فى حالات قطع الحبل الشوكى.

ويشارك فى المؤتمر نخبة من أعضاء هيئة التدريس والمتخصصين فى هذا المجال من مختلف الجامعات المصرية والمستشفيات والمراكز الطبية على مستوى الجمهورية.