احذر ..تشققات اللسان مؤشر لإصابتك بالعدوي الفيروسية والفطريات

قد تلاحظ فجأة عند غسيلك اليومي لأسنانك، أو عندما تتأمل وجهك في المرآه، أن لسانك يعاني شقوقا طولية أو عرضية، وتعتقد حينها أن الأمر راجع إما لنوعية طعام قد تناولته البارحة، أو "لسعت" لسانك بالخطأ من أحد الأطعمة الساخنة.

ولكن وحسب توضيح الدكتور مروان سالم الصيدلي والباحث في الدواء والغذاء، فتشققات اللسان ليست مجرد لسعات أو تبعا لنوعية الطعام، فتلك التشققات بمثابة إنذار يقدمه الجسم للإنسان لينتبه لبعض المشكلات التي تصيبه دون ان يدري.

وتابع الدكتور سالم حديثه موضحا أن تشققات اللسان عبارة عن شقوق عادة ما تكون مؤلمة، ولها الكثير من الاسباب الخفية لذا لابد أولا عدم إهمالها وتشخيصها جيدا من قبل الطبيب المختص، ويسمى اللسان في هذه الاثناء التي يعاني فيها من تشققات وتعاريج باللسان الجغرافي، حيث تمثل التشقاقات مسارات داخل اللسان كالخنادق.

ومن أهم الاسباب الخفية والخطيرة التي قد تنبهنا لها تشققات اللسان، احتمالية إصابة المريض بعدوي جرثومية او فيروسيه، او فطريه، وهي عدوي تنتقل إلي اللسان بطرق مختلفة، ومن اشهر تلك الفطريات الكانديدا، وهي تظهر بشكل جلي لدي المرضي المصابين بداء السكر، لذا نجد أغلب ألسنة مرضي السكر مليئة بالشقوق، لذلك ينصح الباحث في الغذاء من يعاني من الاصابة بتشققات اللسان المتكررة بزيارة المختص.

ومن الأسباب الخطيرة الأخري التي يكشفها تشقق اللسان هو إصابته بحالة من الالتهاب، إما بسبب تناول طعاما شديد السخونة، أو بسبب نقص عناصر معينة بالجسم كفيتامين ب، أو تناول طعام حريف يلهب اللسان، أو انخفاض نسبة الحديد في الجسم ، أو حساسية اللسان تجاه بعض المنظفات للفم كأنواع بعض الغرغرات ، والمعاجين، والغسول، أو حدوث اضطراب بالغدد اللعابية بالفم، أو التدخين الشره، وكلها أسباب يكشف عنها تشقق اللسان.