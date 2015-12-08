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تشكيل جديد لمجلس النواب التونسى بينهم 5 من نداء تونس و4 للنهضة

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تشكيل جديد لمجلس النواب التونسى بينهم 5 من نداء تونس و4 للنهضة تشكيل جديد لمجلس النواب التونسى بينهم 5 من نداء تونس و4 للنهضة
أعلن النائب الأول لرئيس مجلس نواب الشعب التونسى، عبد الفتاح مورو، فى ساعة متأخرة من مساء الاثنين، عن التشكيل الجديدة لأعضاء مكتب المجلس، وفقا لما ذكرته الإذاعة التونسية.

وفيما يلى القائمة:

- محمد الناصر: رئيس مجلس نواب الشعب (نداء تونس)
>- عبد الفتاح مورو: النائب الأول لمجلس نواب الشعب (النهضة)
>- فوزية بن فضة: النائب الثانى لرئيس مجلس نواب الشعب (الاتحاد الوطنى الحر)
>- نور الدين المرابط: المكلف بالعلاقات مع ورئاسة الجمهورية (الاتحاد الوطنى الحر)
>- نوفل الجمالي: المكلف بشؤون التشريع (النهضة)
>- حاتم الفرجاني: المكلف بالعلاقات مع التونسيين بالخارج (نداء تونس)
>- الحبيب خضر: المكلف بالعلاقات مع السلطة القضائية والهيئات الدستورية (النهضة)
>- حسين الجزيري: المكلف بالعلاقات الخارجية (النهضة)
>- لمياء مليح: المكلفة بالعلاقات مع المواطن ومع المجتمع المدنى (نداء تونس)
>- حسام بونني: المكلف بالتصرف العام (نداء تونس)
>- نزار العمامي: المكلف بالرقابة على تنفيذ الميزانية (الجبهة الشعبية)
>- مهدى بن غربية: المكلف بشؤون النواب
>- خالد شوكات: المكلف بالإعلام والاتصال (نداء تونس)

من جانبها، أعلنت كتلة "آفاق تونس" فى بيان، تعليق مشاركتها فى الجلسة العامة وسحب الثقة من مكتب مجلس نواب الشعب، احتجاجا على رفض عضويتهم فى التركيبة الجديدة، حسب عضو الكتلة كريم الهلالي.
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