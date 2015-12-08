"جيش الإسلام" يعلن مشاركته فى قمة الرياض بالسعودية

>أعلن تنظيم جيش الإسلام مساء الاثنين، أنه سيتوجه إلى الرياض هذا الاسبوع للمشاركة فى اجتماع غير مسبوق للمعارضة السورية فيكون هكذا أول تنظيم من المعارضة يؤكد مشاركته فى هذا الاجتماع.

وقال إسلام علوش، المتحدث باسم جيش الإسلام، إن التنظيم سيرسل وفدا مؤلفا من عضوين فى المكتب السياسى إلى العاصمة السعودية هما محمد علوش ومحمد بيرقدار للمشاركة فى الاجتماع الذى سيبدأ الأربعاء.

وأوضح البيان، أن قائد جيش الإسلام زهران علوش: "يعتذر عن حضور مؤتمر الرياض لخروج الطريق الذى كان يسلكه للخروج عن السيطرة".

ويعتبر جيش الإسلام أهم تنظيم مسلح بالقرب من دمشق ويسيطر على القسم الأكبر من الغوطة الشرقية التى تقصفها بانتظام القوات النظامية.

وتدفع السعودية من خلال المؤتمر الأول الذى يشارك فيه مناهضو النظام السياسيون والعسكريون، لتوحيد صفوف المعارضة قبل الأول من يناير، وهو الموعد الذى ترغب الدول الكبرى بحلوله، أن تجمع طرفى النزاع المستمر منذ 2011.

وستدعى إلى المؤتمر على الأرجح نحو مئة شخصية أبرزها ممثلون للائتلاف الوطنى لقوى الثورة والمعارضة، وهيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديموقراطى المقبولة من النظام و"مؤتمر القاهرة" الذى يضم معارضين من الداخل والخارج.

وسينضم اليهم ممثلو فصائل مسلحة غير مصنفة "إرهابية"، كالجبهة الجنوبية المدعومة من الغرب و"جيش الإسلام".. وذكرت صحف سعودية ان دعوة وجهت أيضاً إلى حركة أحرار الشام.