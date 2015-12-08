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اليوم.. استكمال محاكمة "مرسى" و24 آخرين بقضية "إهانة القضاء"

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اليوم.. استكمال محاكمة "مرسى" و24 آخرين بقضية "إهانة القضاء" اليوم.. استكمال محاكمة "مرسى" و24 آخرين بقضية "إهانة القضاء"
تستكمل محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء ، نظر محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى و24 متهما آخرين ما بين محامين وصحفيين ونشطاء وأشخاص ينتمون لجماعة الإخوان، وذلك لاتهامهم بإهانة السلطة القضائية والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار أحمد عبد الوهاب شحاتة وعضوية المستشارين مدحت فاروق خاطر ومسلم عبد الوهاب مسلم وبسكرتارية ياسر عبد العاطى وعبد المسيح فل وهانى حمودة.

وأسندت هيئة التحقيق إلى المتهمين، أهانة وسب القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث فى القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعى الإلكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأخلوا بذات الطرق سالفة الذكر، بمقام القضاة وهيبتهم، من خلال إدلائهم بتصريحات وأحاديث إعلامية تبث الكراهية والازدراء لرجال القضاء.


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