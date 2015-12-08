أخبار عاجلة

الأمين العام للأمم المتحدة يدين الاعتداء بشاحنة في السويد -
روسيا تتهم واشنطن بانتهاك القانون الدولي بضرب سوريا -
سألنا الناس: بتشتروا جرايد ؟ -
الأهالى ينقذون الطفلة سلمى من بين أنياب حمادة السباك.. تفاصيل مثيرة -
مفاجأة: انخفاض سعرالسكر والأرز خلال شهر أبريل الجاري -
حظك اليوم برج الدلو السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الحوت السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة -
حظك اليوم برج الجدي السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج القوس السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

تقرير في الجول – المتغيرات السبعة في الدوري الإنجليزي ' التاريخ قد يتوج ليستر باللقب '

Google+ Print

موسم مجنون في الدوري الإنجليزي؟ بالتأكيد فتصدر ليستر سيتي بعد مرور 15 جولة واقتراب حامل لقب الموسم الماضي تشيلسي من مراكز الهبوط هي أمور تبدو غريبة.

فخلال الموسم الجاري هناك العديد من النتائج الغريبة، ولكن أهم عادة يحافظ عليها الدوري الإنجليزي هو أن كل الفرق تنتصر على بعضها.

_87069012_pl_graphic_2.jpg

ورصدت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" في تقرير لها المتغيرات السبعة في الدوري الإنجليزي خلال الموسم الجاري.

تشيلسي من البطل إلى الهبوط

بداية تشيلسي للموسم الجاري هي أسوأ بداية لحامل لقب في تاريخ الدوري الإنجليزي كله منذ بداية عهد البريمييرليج.

G5666356047b64.jpg

وجمع فريق المدرب جوزيه مورينيو حتى الآن 14 نقطة فقط وهو ثاني أقل رقم بعد بلاكبيرن الذي حصد 18 نقطة في موسم 1996-1995.

منافسة مجنونة

ست نقاط فقط هو الفارق بين ليستر سيتي صاحب الصدارة وتوتنام صاحب المركز الخامس، وهذا رقم غير عادي.

G566635606ec42.png

ولم يحدث ذلك الأمر طوال آخر 10 مواسم سوى مرة واحدة وكان ذلك في موسم 2011-2010 حيث امتلك مانشستر يونايتد صاحب الصدارة آنذاك 31 نقطة مقابل 25 نقطة للخامس توتنام.

سقوط الكبار

مجموع المباريات التي خسرها تشيلسي حامل لقب الموسم الماضي ومانشستر سيتي وصيفه الموسم الجاري هو 12 لقاء بعد مرور 15 جولة.

G5666356047b64.jpg

وهذا هو أعلى من الهزائم يتعرض لها حامل اللقب ووصيفه خلال آخر 10 مواسم.

الفوز خارج الأرض

من أصل 150 مباراة لُعبت حتى الآن فاز الضيوف في 51 لقاء بنسبة 34% من إجمالي المواجهات التي أقيمت.

G566635606ec42.png

ومن أصل 9 آلاف و130 مباراة لُعبت في تاريخ الدوري الإنجليزي فاز الضيوف في 27.25% فقط، وهو ما يوضح قوة الفرق الزائرة خلال الموسم الحالي.

انفجار الصاعدين

كل الفرق الصاعدة حديثا للدوري الموسم الحالي بورنموث، واتفورد، ونوريتش سيتي بعيدين عن مراكز الهبوط.

ذلك الأمر غير شائع، وهو لم يحدث خلال العقد الأخير سوى مرتين فقط الأولى كانت في موسم 2011-2010 مع نيوكاسل، وست بروميتش، وبلاك بول.

وفي موسم 2012-2011 مع كوينز بارك رينجيرز، سوانزي، ونوريتش.

ونادرا ما نجحت الفرق الصاعدة حديثا في الفوز على حامل اللقب، ولكن بورنموث نجح في تحقيق ذلك الأمر على حساب تشيلسي بعدما انتصر عليه في ستامفورد بريدج بهدف دون رد.

هل يفوز ليستر باللقب؟

هل عندما يصل فريق ما لشهر ديسمبر وهو في صدارة الترتيب يستطيع الفوز بالدوري؟

التاريخ يقول أن ليستر سيتي لديه فرصة التتويج باللقب للمرة الأولى في تاريخه بنسبة 50-50.

G5666356047b64.jpg

وفي تاريخ الدوري الإنجليزي الفرق التي استطاعت تصدر المسابقة بعد مرور 15 جولة نجحت في الفوز باللقب في النهاية بنسبة 47.8%.

وهذه النسبة ارتفعت خلال آخر 11 موسم إلى 72.7%.

أكثر الفرق تصدرا للمسابقة في شهر ديسمبر هو مانشستر يونايتد وذلك في ثماني مناسبات ونجح في الظفر باللقب في ست مناسبات.

وبشكل عام تصدر ثمانية أندية المسابقة منذ بدايتها في عام 1992 وثلاث منهم فقط هم من نجحوا في الفوز بالبطولة في النهاية هم مانشستر يونايتد، مانشستر سيتي، وتشيلسي.

تشابه كبير

ترتيب أول ستة أندية الموسم الجاري مقارنة بالموسم الماضي، لا يوجد تغيير كبير.

الموسم الحالي

G56663560c793f.png

الموسم الماضي

G566635612b4d9.png

الثلاثة أندية الذين ينافسون على الهبوط، هم من نجوا منه الموسم الماضي بفارق ضئيل من النقاط.

الموسم الحالي

G5666356148b17.jpg

الموسم الماضي

G56663561650e5.jpg

حتى جدول أندية الوسط أربعة من أصل ستة هم في نفس المنطقة الدافئة مثل الموسم الماضي.

الموسم الحالي

G56663561bd155.png

الموسم الماضي

G5666356219ed0.png

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع