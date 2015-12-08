ليلة_الأبطال – ريال مدريد لقهر صافرات الاستهجان في مواجهة مالمو الضعيف

(إفي): يستضيف ريال مدريد الإسباني يوم الثلاثاء مالمو السويدي على ملعب سانتياجو برنابيو في دوري أبطال أوروبا في مباراة لا تحمل أهمية كبيرة على الصعيد الرياضي بالنسبة له حيث أنه ضمن التأهل في صدارة المجموعة حسابيا، ولكنها من ناحية أخرى تتعلق بمواصلة استعادة الثقة والاعتزاز، بعد الأزمات الأخيرة مثل هزيمة الكلاسيكو والاقصاء من كأس الملك لمخالفة اللوائح.

وكان ريال مدريد قدم في الشوط الأول من مواجهة خيتافي الأخيرة بالليجا مستوى رائعا وأنهاه متقدما برباعية نظيفة ولكن في الثاني انخفض المستوى وتلقى هدفا وسط غضب وصافرات استهجان من الجماهير.

ويسعى المدير الفني رافائيل بنيتيث خلال المباراة لأن يخوضها الفريق بنفس المستوى المرتفع، وأيضا تطبيق سياسية التدوير لاراحة اللاعبين قبل مواجهة فياريال بالليجا.

وعلى الرغم من أن المدافع سيرجيو راموس أصبح يتدرب مع الفريق وتحسن اصابته في الكتف الأيسر، إلا أن بنيتيز لن يدفع به غدا لتوفير طاقته لمواجهة فياريال على ملعب المادريجال.

وبات الظهير الأيسر البرازيلي مارسيلو جاهزا بعد تعافيه من الاصابة العضلية لتنتهي تجارب بنيتيث في مركزي الظهيرين.

ولن تشمل تغييرات بنيتيز غالبا الدفع بناشئين لوجود لاعبين تعافوا مؤخرا من اصاباتهم ويحتاجون لوتيرة المباريات، مثل مارسيلو وخاميس رودريجز.

وسيلعب كاسيميرو غالبا منذ البداية لاراحة توني كروس وكوفاسيتش مكان مودريتش مع عودة إيسكو ألاركون.

ويصل مالمو للمباراة في ظل غياب اثنين من أهم لاعبيه بسبب الاصابة وهما قلب الدفاع بنيجتسون والمهاجم روزنبرج، حيث يأمل في التأهل لدوري أوروبا شريطة عدم تحقيق شاختار لمفاجآة أمام باريس سان جيرمان.

ويعود للفريق السويدي المصابان ويلاند وأرناسون، حيث سيسعى مالمو للحفاظ على نظافة شباكه لأطول وقت ممكن والاعتماد على المرتدات.

ويعسكر الفريق السويدي منذ عدة أيام في جنوب إسبانيا حيث سافر هناك عقب خوض مباراة ودية مع مولدي النرويجي نتيجة لانتهاء الدوري السويدي منذ شهر.

وستكون هذه آخر مباراة لمدرب مالمو، أجي هاريدي، الذي أعلن رحيله في ظل ما يتردد عن احتمال توليه مهمة تدريب الدنمارك.

التشكيل المحتمل:

ريال مدريد :نافاس وفاسكيز وبيبي وناتشو ودانيلو وكاسيميرو وكوفاسيتش وايسكو وجيمس وبنزيمة وبيل وكريستيانو.

مالمو: ويلاند وتينرهولم وارناسون وبرورسون وبا كوناتي وراكيب وليفشتي وادو وروديتش وبيرجيت وديورديتش.