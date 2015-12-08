ليلة_الأبطال – أتليتكو مدريد يواجه بنفيكا في لقاء ناري.. ومواجهة ذكرى سقوط تاريخي

(إفي): يستضيف بنفيكا البرتغالي غدا أتليتكو مدريد الإسباني في مباراة "نهائي مبكر" بين الفريقين اللذين يتنافسان على صدارة مجموعتهما الثالثة بدوري الأبطال الأوروبي، حيث يمتلك كل منهما 10 نقاط.

وأمام أتليتكو طريق واحد للتأهل إلى ثمن النهائي كمتصدر للمجموعة وبالتالي الابتعاد عن مواجهة منافس قوي في دور الـ32، وهو الفوز غدا، أما بنفيكا فيكفيه التعادل بأي نتيجة، حيث أنه فاز في لقاء الذهاب على الروخيبلانكوس بملعب فيسنتي كالديرون بهدفين لواحد.

وبعد هذه الهزيمة، خاض فريق المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني 12 مباراة لم يعرف فيها طعم الخسارة، ولم يدخل مرماه فيها سوى أربعة أهداف، ليصل إلى لقاء الغد بأفضل حال.

وخلال تلك المباريات نجح أتليتكو في تحقيق ستة انتصارات متتالية ليصعد لوصافة جدول الليجا ويضمن تأهله لثمن نهائي دوري الأبطال ويواصل طريقه في كأس الملك.

ويحمل أتلتيكو ذكرى سيئة من ملعب بنفيكا، النور، الذي خسر عليه لقب التشامبيونز ليج في مايو 2014 أمام ريال مدريد 1-4 بعدما كان متقدما في النهائي بهدف نظيف حتى الدقيقة 94.

وينتظر أن يعتمد "التشولو" في الهجوم على نجمه الفرنسي المتألق في الفترة الماضية، أنطوان جريزمان، الذي سجل خمسة أهداف في آخر ست مباريات للفريق، إضافة للسلوفيني يان أوبلاك في حراسة المرمى، الذي سيواجه فريقه البرتغالي السابق.

كما سيدفع المدرب الأرجنتيني بخوانفران توريس وخوسي ماريا خيمينيز ودييجو جودين وفيليبي لويس في الدفاع، وكوكي وجابي وساؤول وكاراسكو بالوسط، اضافة لفرناندو توريس الى جانب جريزمان في الهجوم.

وقد يدفع المدرب بلوسيانو فييتو أو أوليفر توريس حال رغبته في إجراء تدوير بالفريق الأساسي، للمباراة التي سيغيب عنها تياجو مينديز المصاب بكسر في قصبة الساق وسيغيب عن الملاعب لأربعة أشهر، إضافة للكولومبي جاكسون مارتينيز الذي يغيب للمباراة السادسة على التوالي لالتواء في الكاحل.

كما يمر بنفيكا، صاحب الترتيب الثالث في الدوري البرتغالي برصيد 24 نقطة وبفارق ثماني نقاط عن سبورتنج لشبونة المتصدر، بفترة جيدة بعد فوزه في آخر أربع جولات بالبطولة المحلية، آخرها يوم الجمعة ضد أكاديميكا (3-0).

ويعتمد المدرب روي فيتوريا على نجمه الأرجنتيني نيكو جايتان، المطلوب في أتلتيكو، لكنه سيعاني على مستوى الدفاع نظرا لغياب قائد الفريق، لويساو، للإصابة، حيث ينتظر أن يدفع بليساندرو لوبيز بدلا منه.

ويتوقع أن تتكون تشكيلة بنفيكا من جوليو سيزار واندري الميدا ولوبيز وجارديل واليسيو وريناتو سانشيز وساماريس وجايتان وجونكالو جويديس وجوناس وراؤول خيمينيز.