ليلة_الأبطال – أليجري: نواجه إشبيلية للابتعاد عن ريال مدريد وبرشلونة

(إفي): شدد المدير الفني ليوفنتوس الإيطالي ماسيميليانو أليجري اليوم على أهمية الفوز على إشبيلية في اللقاء الذي يجمع بينهما غدا الثلاثاء في ختام جولات دور المجموعات ببطولة دوري الأبطال الأوروبي بما يمكنه من تصدر مجموعته لتجنب مواجهة فرق مثل ريال مدريد أو برشلونة.

وأشار أليجري، في مؤتمر صحفي عشية المواجهة التي تقام على ملعب رامون سانشيز بيزخوان، إلى أهمية الفوز وتصدر المجموعة على الرغم من أنه ضمن التأهل إلى دور الستة عشر قبل مباراة الغد، وذلك لتجنب ملاقاة منافسين أقوياء.

وأوضح أنه يسعى لتجاوز دور المجموعات دون أي هزيمة لذا فهو لا يفكر في مواجهة فيورنتينا الأحد المقبل في اطار منافسات الجولة 16 من الدوري الإيطالي فبعد موقعة الغد "سيكون هناك أربعة أيام للاستعداد" لمباراة الكالتشيو.

وأضاف أن التشكيلة التي سيدفع بها سيكون "سهل توقعها نظرا للغيابات العديدة سواء للاصابة أو مشكلات أخرى لذا فليس هناك حاجة لأن يفصح عنها".

وقال إن المهاجم الكرواتي ماريو ماندزوكيتش لم يسافر مع بعثة الفريق إلى إشبيلية حتى لا يخطر بالدفع به نظرا لأنه يعاني من آلام، وهو ما ينطبق كذلك على المدافع الفرنسي باتريس ايفرا، الذي استبدل في اللقاء الأخير أمام مضيفه لاتسيو (0-2) في الكالتشيو.

وأوضح كذلك أن المدافع الأوروجوائي مارين كاسيريس لم يتعاف من الاصابة التي يعاني منها، مشيرا إلى أنه سيتخذ قرارا غدا بشأن اللاعبين الذين سيعتمد عليهم في خط الدفاع أمام اشبيلية.

وأبرز التقدم الذي يحرزه المهاجم الأرجنتيني باولو ديبالا، مشيرا إلى أنه لاعب يبلغ من العمر 22 عاما، و"يمكن أن يصبح أحد أفضل اللاعبين في العالم، ولكن يجب عليه رفع المستوى".