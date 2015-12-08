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بالفيديو - إيفرتون يفقد نقطتين بالتعادل مع كريستال بالاس

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بالفيديو - إيفرتون يفقد نقطتين بالتعادل مع كريستال بالاس بالفيديو - إيفرتون يفقد نقطتين بالتعادل مع كريستال بالاس

تعادل إيفرتون مع ضيفه كريستال بالاس بهدف لكل فريق، ضمن مباريات الجولة الـ 15 من الدوري الإنجليزي.

إيفرتون هاجم مرمى كريستال بالاس بكل الطرق، لكن تصويبات مهاجمي التوفيز لم تكن موفقة، إلا تسديدة روميلو لوكاكو قبل نهاية الشوط الأول والتي اصطدمت بالقائم، لينتهي الشوط الاول بالتعادل بدون أهداف.

في شوط المباراة الثاني استمر ضغط إيفرتون، لكن كريستال بالاس فاجأيء الجميع بهدف في الدقيقة الـ 76 عن طريق سكوت دون.

ورغم التأخر بهدف، إلا أن لاعبي إيفرتون ردوا بقوة وسدد لوكاكو مرة أخرى على مرمى كريستال بالاس، ورغم أن التصويبة لم تجد يد الحارس سبيروني، إلا أنها اصطدمت بالقائم أيضا.

وأخيرا جاء الحل من لوكاكو نفسه في الدقيق الـ 81 ليسجل هدف التعادل، وينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

تعادل الفريقين رفع رصيد إيفرتون للنقطة الـ 22 مرتقيا للمركز التاسع، فيما ارتفع رصيد كريستال بالاس للنقطة الـ 23 في المركز السادس.

شاهد أهداف مباراة إيفرتون وكريستال بالاس من هنا

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فيديو اليوم السابع

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