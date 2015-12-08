ليلة_الأبطال – صراع ثلاثي مجنون للتأهل.. وقتال على الصدارة للابتعاد عن الكبار

وصل قطار دوري أبطال أوروبا لمحطته الأخيرة في دور المجموعات فبداية من يوم الثلاثاء سيتأهل ثمانية فرق لدور الـ16 مقابل ذهاب أربعة للدوري الأوروبي.

ويرصد FilGoal.com المتأهلون في الأربع مجموعات الأولى وصراع الصدارة الذي يلعب عليه بعض الفرق للابتعاد عن مواجهة الكبار مثل ريال مدريد وبرشلونة وبايرن ميونيخ.

فيما يكون هناك صراع ثلاثي محتدم في المجموعة الثانية بين مانشستر يونايتد، فولفسبورج، وأيندهوفن لحجز بطاقتي التأهل.

المجموعة الأولى

ريال مدريد ضمن رسميا صدارة المجموعة الأولى بعد الفوز على شاختار الأوكراني 4-3 مستفيدا من مواجهاته مع باريس سان جيرمان الذي ضمن هو الآخر الوصافة.

المجموعة الثانية

هي الأكثر غموضا حتى الآن حيث لم يضمن أي فريق الصعود رسميا ليحسم الأمر في الجولة الأخيرة، إذا عقد مانشستر يونايتد موقفه كثيرا وبات عليه الفوز ولا بديل عنه أمام فولفسبورج في ملعب الأخير الجولة المقبلة.

فولفسبورج يمتلك 9 نقاط ومانشستر يونايتد 8 ثم أيندهوفن الذي يمتلك 7 ولديه مباراة أمام المتعثر سسكا موسكو في هولندا.. الفوز فقط سيكفيه للصعود أيا كانت نتيجة مباراة فولفسبورج ويونايتد.

المجموعة الثالثة

فريقا أتليتكو مدريد وبنفيكا ضمنا الصعود رسميا إلى دور الـ16 ليودع أستانة وجالاتا سراي البطولة لكن الصدارة والوصافة لم تحسما بعد حتى الآن.

الجولة الأخيرة التي ستقام يوم 8 ديسمبر ستشهد مباراة بين بنفيكا وأتليتكو مدريد واللذان يمتلكان نفس الرصيد 10 نقاط لكل منهما ستحسم الموقف النهائي للمجموعة.

المجموعة الرابعة

بعد فوز بروسيا مونشنجلادباخ على إشبيلية ضمن فريقا مانشستر سيتي ويوفنتوس الصعود لدور الـ16 رسميا إلا أن الصدارة والوصافة أيضا لم تحسما بعد.

يوفنتوس يمتلك 11 نقطة ومانشستر سيتي يمتلك 9 نقاط، في الجولة الأخيرة سيحسم الأمور.