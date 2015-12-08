أخبار عاجلة

الأمين العام للأمم المتحدة يدين الاعتداء بشاحنة في السويد -
روسيا تتهم واشنطن بانتهاك القانون الدولي بضرب سوريا -
سألنا الناس: بتشتروا جرايد ؟ -
الأهالى ينقذون الطفلة سلمى من بين أنياب حمادة السباك.. تفاصيل مثيرة -
مفاجأة: انخفاض سعرالسكر والأرز خلال شهر أبريل الجاري -
حظك اليوم برج الدلو السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الحوت السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة -
حظك اليوم برج الجدي السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج القوس السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

"الوزراء" يستجيب لليوم السابع ويحل أزمة انقطاع الكهرباء والمياه بقرى أسوان

Google+ Print
"الوزراء" يستجيب لليوم السابع ويحل أزمة انقطاع الكهرباء والمياه بقرى أسوان "الوزراء" يستجيب لليوم السابع ويحل أزمة انقطاع الكهرباء والمياه بقرى أسوان
فى استجابة لما نشره "اليوم السابع" حول شكوى أهالى قرية جرف حسين بأسوان من انقطاع الكهرباء ونقص مياه الشرب والوقود، مما ترتب عليه توقف أعمال الصيد بنسبة 90% نتيجة توقف مصانع الثلج بالقرية، أكد المركز الإعلامى لرئيس مجلس الوزراء، أنه تم التواصل مع المدير التنفيذى لمشروع العون الغذائى بوزارة الزراعة بأسوان، التابعة له القرية، والذى أفاد بأنه يتم حالياً بالتنسيق مع القوات المسلحة لتوفير المياه والوقود وتشغيل مصانع الثلج الموجودة بالقرية.

يأتى ذلك بجانب إنشاء وحدة صحية، ومدرسة ابتدائى، ووحدة إسعاف بالقرية، وتطوير محطة رفع مياه الشرب، وتزويدها بالكهرباء اللازمة لها وحماية الكابلات الخاصة بها من السرقة.


>- بالصور.. شلل فى بلد السد العالى لانقطاع الكهرباء.. عطش أهالى "جرف حسين" لتوقف محطة مياه الشرب.. والأهالى يستغيثون: إنتاج الثروة السمكية ببحيرة ناصر يقل وأطفالنا مهددون بتعرضهم للدغات العقارب والثعابين
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365