"الوزراء" يستجيب لليوم السابع ويحل أزمة انقطاع الكهرباء والمياه بقرى أسوان

فى استجابة لما نشره "اليوم السابع" حول شكوى أهالى قرية جرف حسين بأسوان من انقطاع الكهرباء ونقص مياه الشرب والوقود، مما ترتب عليه توقف أعمال الصيد بنسبة 90% نتيجة توقف مصانع الثلج بالقرية، أكد المركز الإعلامى لرئيس مجلس الوزراء، أنه تم التواصل مع المدير التنفيذى لمشروع العون الغذائى بوزارة الزراعة بأسوان، التابعة له القرية، والذى أفاد بأنه يتم حالياً بالتنسيق مع القوات المسلحة لتوفير المياه والوقود وتشغيل مصانع الثلج الموجودة بالقرية.

يأتى ذلك بجانب إنشاء وحدة صحية، ومدرسة ابتدائى، ووحدة إسعاف بالقرية، وتطوير محطة رفع مياه الشرب، وتزويدها بالكهرباء اللازمة لها وحماية الكابلات الخاصة بها من السرقة.

- بالصور.. شلل فى بلد السد العالى لانقطاع الكهرباء.. عطش أهالى "جرف حسين" لتوقف محطة مياه الشرب.. والأهالى يستغيثون: إنتاج الثروة السمكية ببحيرة ناصر يقل وأطفالنا مهددون بتعرضهم للدغات العقارب والثعابين

>