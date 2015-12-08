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ضبط خال المتهم الرابع فى حريق الملهى الليلى بالعجوزة لإخفائه داخل شقة بأكتوبر

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ضبط خال المتهم الرابع فى حريق الملهى الليلى بالعجوزة لإخفائه داخل شقة بأكتوبر ضبط خال المتهم الرابع فى حريق الملهى الليلى بالعجوزة لإخفائه داخل شقة بأكتوبر
ألقت أجهزة الأمن بالجيزة ، القبض على خال المتهم الرابع فى حادث حريق ملهى ليلى بالعجورة ، وذلك لاتهامه بإخفاء نجل شقيقته المتهم محمود سعيد 18 سنة والمتهم الرئيسى فى الواقعة .

وكشفت التحريات ، أن المتهم قام بإخفاء إبن شقيقته داخل شقة سكنية بدائرة قسم ثان أكتوبر وبمجرد شعوره باستهدافه من جانب قوات الأمن غادر مقر الشقة التى يوجد داخلها المتهم ، وبإعداد الأكمنة تم القبض على المتهم بدائرة قسم أول أكتوبر لاتهامه بإيواء متهم مطلوب على ذمة قضية .

واعترف المتهم الرئيسى بحرق الملهى الليلى ، بإطلاق أعيرة خرطوش من السلاح المضبوط بحوزته على أفراد الحراسة المكلفين بحماية الملهى الليلى واستدعاء زملائه فى القاء زجاجات المولوتوف.
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