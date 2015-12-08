سقوط عاطل ببندقية وفرد خرطوش بأسوان

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز إدفو، من ضبط عاطل بحيازته بندقية خرطوش وفرد خرطوش محلى الصنع وثلاث طلقات من نفس عيار الأسلحة المضبوطة.

تلقي اللواء عمر أحمد ناصر مدير أمن أسوان إخطارا بتمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة إدفو والقوة المرافقة من ضبط المتهم "حمادة.م"- 25 سنة عاطل - ومقيم دائرة مركز إدفو وبحيازته أسلحة نارية غير مرخصة وذخيرة.

تحرر المحضر رقم 9334 إدارى مركز ادفو لسنة 2015م وجارى عرض المتهم علي النيابة العامة.

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