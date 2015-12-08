ضبط صاحب مخبز بلدى لتصرفه فى 18 طن دقيق وبيعها بالسوق السوداء بالجيزة

تمكنت مباحث شرطة التموين والتجارة بالجيزة من ضبط صاحب مخبز لاختراقه منظومة الخبز و الاستيلاء على 18 طن دقيق و بيعها بالسوق السوداء و حرر محضر بالواقعة.

كانت معلومات لشرطة التموين والتجارة بالجيزة، بقيام صاحب مخبز بلدى، بالتلاعب واختراق نظام تشغيل منظومة الخبز، بإثبات عمليات صرف خبز وهمية باستخدام بطاقات تموينية والتصرف في كميات من الدقيق البلدى وبيعها في السوق السوداء، والاستيلاء على أموال الدعم محققًا أرباحا.

وقامت مجموعة عمل من ضباط الإدارة بمداهمة المخبز المتحرى عنه، وأسفرت عن القبض على مسئول المخبز، وبالفحص تبين تصرفه في 18 أطنان و900 كيلو دقيق، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، تولت النيابة التحقيقات.