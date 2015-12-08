6 مرشحين يخوضون "الإعادة" على 3 مقاعد بدائرة بندر ومركز بنى سويف

أسفرت نتائج فرز الأصوات في لجان دائرة بندر ومركز بنى سويف، عن حصول كل من عبد الرحمن عبدالجواد برعى على 22 ألف و625 صوتا، وعاطف عبد الجواد برعى 22 ألف و264 صوتا، ومحمود عزت أبو عزوز 18 ألف و190صوتا، وجمال القليوبى 17 ألف و991 صوتا، وأبو الخير عبدالسميع 16 ألف و430 صوتا، وثروت الداعورى 14 ألف و756 صوتا، وخوضهم جولة الإعادة.

ومن المفترض أن يصوت بدائرتى مركز وبندر بنى سويف ومركز وبندر الواسطى 620 ألفا و995 ناخبا فى 330 لجنة فرعية لـ 75 مرشحا يتنافسون على 3 مقاعد فى الدائرة الأولى و"مقعدين"بـ"الثانية".

كانت المحكمة الإدارية العليا، قد ألغت الانتخابات فى دائرة مركز وبندر بنى سويف قبل جولة إعادة المرحلة الأولى بسبب عدم رفع اسم عمر أبوالقاسم من كشوف المرشحين.

كما ألغت المحكمة الانتخابات بـ"الواسطى" لعدم تنفيذ حكم "القضاء الادارى"، بادراج "عماد الدين محمد سالم" ضمن المرشحين.

إعادة بين خلاف والنويشى ورفعت واليمانى بدائرة الواسطى ببنى سويف