اللجنة العامة تعلن الإعادة على المقاعد الـ 4 بدائرة الرمل فى الإسكندرية

أعلنت اللجنة العامة بدائرة الرمل برئاسة المستشار محمد إبراهيم بيومى درويش، نتيجة الانتخابات بالدائرة التى أسفرت عن الإعادة بين 8 مرشحين يتنافسون على 4 مقاعد ، هم عمر جمال الغنيمى الذى حصل على 33 ألف و54 صوتا، وعفيفى كامل حصل على 23 ألف و667 صوتا، إلهام المنشاوى حصلت على 15 ألف و341 صوتا، صلاح عيسى الذى حصل على 10 آلاف و 142 صوتا، عبد اللطيف جميل حصل على 9 آلاف و 665 صوتا، محمود عسكر الذى حصل على 9 آلاف و 144 صوتا، عادل خورشيد 8 آلاف و 107 صوتا، أحمد ابو النظر 7 آلاف و979 صوتا.

كما أعلنت اللجنة أن عدد الذين شاركوا فى العملية الانتخابية بلغ 65 ألفا و 773 مواطنا ، وبلغ عدد الأصوات الصحيحة 61 ألفا و979 صوتا، بينما بلغ عدد الأصوات الباطلة 3 آلاف و 794 صوتا .

وكانت المحكمة الإدارية العليا ألغت الانتخابات فى الدائرة قبل جولة إعادة المرحلة الأولى بسبب إدراج أسماء المستبعدين فى كشوف المرشحين .

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