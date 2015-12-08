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إعادة بين خلاف والنويشى ورفعت واليمانى بدائرة الواسطى ببنى سويف

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إعادة بين خلاف والنويشى ورفعت واليمانى بدائرة الواسطى ببنى سويف إعادة بين خلاف والنويشى ورفعت واليمانى بدائرة الواسطى ببنى سويف
أسفرت نتائج فرز الأصوات في لجان دائرة بندر ومركز الواسطى بمحافظة بنى سويف، عن إعادة بين كل من عصام خلاف بعد حصوله 20 ألف و 703 أصوات، وبدوى النويشى 15 ألف و391 صوتا، وإبراهيم رفعت 14 الف و832 صوتا، وعماد اليمانى 11 ألف و679 صوتا.

وبلغ عدد من لهم حق التصويت 243 ألف و440 صوتا ، أدلى منهم بصوته 73 ألف و129 صوتا وعدد الأصوات الباطلة 3291 ، والصحيحة 69 ألف و838 صوتا.

ومن المفترض أن يصوت بدائرتى مركز وبندر بنى سويف ومركز وبندر الواسطى 620 ألفا و995 ناخبا فى 330 لجنة فرعية لـ 75 مرشحا يتنافسون على 3 مقاعد فى الدائرة الأولى و"مقعدين"بـ"الثانية".

وكانت المحكمة الإدارية العليا ألغت الانتخابات فى دائرة مركز وبندر بنى سويف قبل جولة إعادة المرحلة الأولى بسبب عدم رفع اسم عمر أبوالقاسم من كشوف المرشحين.

كما ألغت المحكمة الانتخابات بـ"الواسطى" لعدم تنفيذ حكم "القضاء الادارى" بإدراج "عماد الدين محمد سالم" ضمن المرشحين.

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مصر 365