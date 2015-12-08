"شرم الشيخ" تنظم قداسا ووقفة بالشموع لتأبين ضحايا الطائرة الروسية غدا

تستعد مدينة "شرم الشيخ" بمحافظة جنوب سيناء لتنظيم قداسا لتأبين ضحايا الطائرة الروسية المنكوبة فى سيناء ، وذلك فى ذكرى مرور 40 يوما على سقوطها و المقرر إقامته غدا الأربعاء ، كما سيتم تنظيم وقفة تضامنية بالشموع من أجل السلام وتقديم أنشودة روحانية خاصة بهذه المناسبة بخمس لغات مختلفة "الإنجليزية، الفرنسية، الروسية، الألمانية، العربية" بمدينة سانت كاترين .> يأتى ذلك ضمن فعاليات الاحتفالية الكبرى ملتقى الأديان "هنا نصلى معا " تضامناً مع الشعبين الفرنسى واللبنانى إثر التفجيرات الإرهابية التى شهدتها البلدين إلى جانب التضامن مع الشعب الروسى فى أعقاب حادث الطائرة الروسية المنكوبة.

وتشمل فعاليات الاحتفالية تقديم عدد من الفرق الدولية والمصرية معزوفة من الموسيقى والإنشاد والتراتيل، تجمع بين مختلف الأديان واللغات فى جو من الروحانيه والتسامح والتقارب، وترفع بروح واحدة صلاة إلى الإله الواحد من أجل السلام، لبث رسالة محبة وسلام تنطلق من مصر إلى مختلف جنسيات ودول العالم .

محافظ جنوب سيناء لـ"اليوم السابع": شرم الشيخ آمنة.. ونواجه أزمة السياحة بخطط تنشيط عاجلة مع مختلف الوزارات.. لن أصدر تراخيص جديدة للفنادق حتى 2017.. ونحتاج ثورة لجذب الاستثمارات