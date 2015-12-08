لعبة في الجول - مؤمن زكريا يختار.. مثله الأعلى محليا ' ثنائي الأهلي والزمالك '

من هو المثل الأعلى محليا وأوروبيا لمؤمن زكريا؟ لاعب الأهلي يُجيب لـFilGoal.com

FilGoal.com أجرى حوارا مطولا مع لاعب النادي الأهلي عقب وصول بعثة الأهلي إلى القاهرة.

واستعرض FilGoal.com اختيارات مؤمن زكريا عن الهدف الأجمل والهدف الأغلى له في مسيرته حتى الآن. (طالع التفاصيل).

ويأتي الدور هنا على المثل الأعلى محليا وعالميا. وهو ما أجاب عنه مؤمن زكريا.

وقال مؤمن زكريا لـFilGoal.com: "محليا مثلي الأعلى هما محمد أبو تريكة وحازم إمام".

وأضاف "عالميا البرازيلي رونالدينيو. وفي الوقت الحالي نيمار دا سيلفا".