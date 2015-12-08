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كابوس الأولمبياد - اتحاد الكرة يبرر عدم الاستقالة

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كابوس الأولمبياد - اتحاد الكرة يبرر عدم الاستقالة كابوس الأولمبياد - اتحاد الكرة يبرر عدم الاستقالة

يرى مجدي المتناوي عضو اتحاد الكرة أن فشل منتخب مصر في التأهل لأولمبياد 2016 في ريو دي جانيرو لا يستدعي استقالة مجلس الجبلاية.

وبرر المتناوي، قائلاً: "اتحاد الكرة لم يقصر، الأولمبي أكثر فريق نال دعمًا ماديًا ومعنويًا، وهل أحد يختلف على كفاءة حسام البدري وجهازه المعاون".

واستدرك عبر قناة "سي بي سي إكسترا": "ولكن منظومة الكرة المصرية واجهت صعوبات عديدة في آخر 3 سنوات".

وأضاف: "سأضرب مثالاً، منتخب مواليد 1998، كنت مشرفًا عليه، تفوق على منتخبات عديدة مثل المغرب وتونس وليبيا والسودان والكونغو، ثم تعثر في المرحلة الأخيرة بالخسارة أمام جنوب أفريقيا 1-2، والتعادل 2-2 في القاهرة".

وتابع: "لا أعتبر هذا المنتخب فشل، بالنظر إلى عدم وجود مسابقات دوري لهذه المرحلة العمرية، وكان من الممكن أن يقوم اتحاد الكرة بعدم تشكيل منتخب ناشئين".

وأشار عضو اتحاد الكرة إلى أنه من الوارد توقيع عقوبات على بعض اللاعبين إذا ثبت إدانتهم في التقرير الذي يقدمه حسام البدري وحمادة المصري المشرف العام على الفريق.

وودع المنتخب الأوليمبي بطولة كأس أفريقيا تحت 23 سنة، حيث تذيل المجموعة الثانية برصيد نقطتين من تعادلين أمام الجزائر 1/1 ونيجيريا 2/2 والخسارة أمام مالي 1/0.

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