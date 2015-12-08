إحتفاء خاص بمادوري نجمة بوليوود في مراكش

حظيت نجمة بوليوود الهندية مادوري ديكسيت باحتفاء خاص في مهرجان مراكش للفيلم الدولي ، من خلال تكريمها في اليوم الثاني للمهرجان ، حيث منح لها درع التكريم وسط تقديم خاص في قاعة قصر المؤتمرات بالمدينة الحمراء بحضور نجوم العالم. و بعدها التقت نجمة بوليوود بجمهور غفير من معجبيها المغاربة والأجانب في رحاب فضاء جامع الفنا التاريخي وسط استقبال حار من جمهور عريض جاء ليرى النجمة عن قرب و ليتفرج على فيلمها "ديفداس" المعروض على شاشة الهواء الطلق الكبرى في جامع الفنا، و كانت السعادة بادية على مادهوري التي التقطت صور سيلفي مع الجمهور و هي تحييهم بحرارة على محبتهم .

يذكر أن مادوري ديكسيت تربعت على عرش سينما بوليوود لمدة 15 سنة بتقديمها لعدد من الأعمال الفنية الناجحة، تنوّعت بين ما هو ترفيهي يقدم الرقص والموسيقى، إلى ما هو أكثر عمقا يمّرر رسالة ويناقش مواضيع هامة خاصة بمشاكل المرأة والدفاع عن حقوقها.

عشقها للرقص والموسيقى جعلها تتخلى عن مجال دراستها في علم الإحياء وواصلت دراستها في الرقص التقليدي "كاثاك" لأكثر من 7 سنوات.

و كانت نجمة بوليوود الأولى قد تخلت عن عالم الشهرة والفن وارتبطت بالدكتور "شريرام نين" ولها منه طفلين، أريان و رايان، اللذان أبعداها عن السينما منذ سنة

2002، لكن ذلك لم يمنع المخرجين والمنتجين من ملاحقتها للعودة مجددا لشاشات السينما الهندية فكان ذلك سنة 2007، إلا أنها اختفت مجددا عن الأنظار لحين سنة 2013.

افتتاح مهرجان مراكش الدولي بتكريم الأمريكي بيل موراي و المغربي كمال الدرقاوي