أخبار عاجلة

الأمين العام للأمم المتحدة يدين الاعتداء بشاحنة في السويد -
روسيا تتهم واشنطن بانتهاك القانون الدولي بضرب سوريا -
سألنا الناس: بتشتروا جرايد ؟ -
الأهالى ينقذون الطفلة سلمى من بين أنياب حمادة السباك.. تفاصيل مثيرة -
مفاجأة: انخفاض سعرالسكر والأرز خلال شهر أبريل الجاري -
حظك اليوم برج الدلو السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الحوت السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة -
حظك اليوم برج الجدي السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج القوس السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج الثور ليوم الأربعاء 9 ديسمبر 2015

Google+ Print
حظك اليوم برج الثور ليوم الأربعاء 9 ديسمبر 2015 حظك اليوم برج الثور ليوم الأربعاء 9 ديسمبر 2015

على الصعيد المهني:


>أنت تمتلك قدرات ومؤهلات شخصية تؤهلك لشغل منصب عالٍ، ولكن يجب أن تعمل بمزيد من المجهود لتظهر قدراتك فى العمل بشكل أكبر وتبتعد عن تضييع الوقت فى أشياء تافهة وليس لها داعٍ، ويجب أيضاً أن تعمل على قدراتك الشخصية بشكل أكبر بأن تحصل على المزيد من الدورات التدريبية لتقوية قدراتك وتحسينها.

على الصعيد العاطفي


>تعيش فى حالة ملل مع شريك حياتك بسبب إهمالك المستمر له، فهو الآن فى حالة فقدان الأمل منك، لذا يجب أن تلتفت لشريك حياتك وتبتعد عن الأشياء التى يكرهها فى تصرفاتك، وما يزعجك منها وكن أكثر قربًا من الشريك وتناقش معه بود وحب فى كل مشاكلكما.

على الصعيد الصحى:


>حالتك الصحية تشير إلى إصابتك بمرض نتيجة أنك لا تحافظ على صحتك وتتناول الأطعمة من الشارع وهذه الأطعمة الملوثة تؤثر على صحتك، فابتعد عنها واستبدلها بأشياء صحية، فمن الممكن أن تأخذ معك "لانش بوكس" ملئ بالخضروات والفواكه.

توقعات علماء الفلك لبرج الثور:


>يرى علماء الفلك أن عملك يتعرض للاختبار اليوم، ولكن لا داعى للتوتر إذا كنت قادرًا على إظهار المعرفة السليمة، وينصحونك باللجوء إلى الراحة للحفاظ على صحتك، كما أنك يجب أن تركز على أهدافك قصيرة وطويلة الأمد للوصول إلى ما تريد فى عملك وحياتك الشخصية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى