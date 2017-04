Luc Besson يختار Ethan Hawke لفيلمه المقبل

بعد أن ترشح هذا العام الى جائزة أوسكار أفضل ممثل في دور مساعد عن فيلم Boyhood، بدأت العقود تنهار على الممثل Ethan Hawke الذي انتهى مؤخراً من تصوير فيلمين هما The Phenom و In a Valley of Violence، في الوقت الذي يصوّر فيه حالياً فيلماً آخر بعنوان The Magnificent Seven. اليوم كشف المخرج والمنتج والسيناريست الفرنسي Luc Besson بأن Hawke سيشارك في بطولة الفيلم المقبل Valérian and Laureline والمقتبس عن قصص مصوّرة خيالية علمية نشرت للمرة الأولى في ستينيات القرن الماضي. الفيلم المتوقّع إطلاقه في 21 يوليو عام 2017 يشارك أيضاً في بطولته كل من Dane DeHaan و Cara Delevingne و Clive Owen و Rihanna. يذكر أن Ethan Hawke ترشّح أربع مرات للأوسكار، مرتين منهما لجائزة كأفضل سيناريو عن Before Sunset عام 2005 و Before Midnight عام 2014 ولجائزة أفضل ممثل في دور مساعد عن Training Day عام 2002 وعن Boyhood عام 2015.