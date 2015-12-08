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بالفيديو..مرتضى منصور لأمال ماهر:"خليكي في حجمك الطبيعي يا ناكرة الجميل"

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الثلاثاء 08-12-2015 01:34

شنّ رئيس نادي الزمالك ونائب البرلمان المصري مرتضى منصور هجوماً عنيفاً على المطربة أمال ماهر بعد تحيزها الشديد بالحديث عن الأهلي قائلة إنها "تموت في الأهلي"وارتدت فستاناً أحمر وهو لون تيشرت النادي الأهلي حيث قال لها في مداخلة تليفونية له مع الإعلامي خالد الغندور في برنامج"اللعبة الحلوة":"خليكي في حجمك الطبيعي"وأضاف قائلاً :"أنا بفكّرك بس لما جيتي لي هربانه مع منتج وأنتى لابسة البرنيطة".

وأنهى منصور كلامه قائلاً :محمد منير وعمرو دياب وهاني شاكر وأحمد السقا ينتمون إلى النادي الأهلي لكنهم يتحدثون في أي من المناسبات بحيادية".

وكان مرتضى أيضاً قد شنّ هجوماً عنيفاً على أمال مع الإعلامي توفيق عكاشة على قناة الفراعين قائلاً إنها ناكرة للجميل فبعد أن أعطاها الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك مبلغ خمسة آلاف جنيه لشراء فستان وحذاء غنت ضده"احترامي للحرامي"بعد الثورة ووجّه لها رسالة قائلا:"أوعي تفتكري أن حد أحترمك بعد الأغنية فما فعلتيه هو خسة".

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سيدتي

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