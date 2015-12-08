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حظك اليوم برج الأسد ليوم الأربعاء 9 ديسمبر 2015

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حظك اليوم برج الأسد ليوم الأربعاء 9 ديسمبر 2015 حظك اليوم برج الأسد ليوم الأربعاء 9 ديسمبر 2015

على الصعيد المهني:


>الآن يمكنك أن تتخذ القرارات الهامة فى مستقبلك المهني، ولكن يجب أن تبتعد عن التردد والحيرة وتشرك زملائك فى إنجازاتك وأن تظل متعاونًا، بحيث يردون لك الجميل عندما تسوء الأمور، ويجب أن تتمتع بروح الفريق حتى تنجح فى تحقيق أهداف العمل.

على الصعيد العاطفي


>اليوم أنت تشعر بقدر من الانفتاح على الآخرين، وتعيش فى حالة حب إيجابية مع شريك حياتك، فحياتك العاطفية اليوم فى أفضل حال، كما أنك يجب أن تتنزه مع شريك حياتك أو تسافرا سوياً فى احدى الرحلات أو تقوما بمغامرة جديدة سويًا.

على الصعيد الصحي:


>حالتك الصحية ليست على ما يرام، بسبب كثرة الضغوط الواقعة عليك، يجب أن تنتبه جيداً لصحتك وتبتعد عن كل المؤثرات السلبية التى تسبب لك الأمراض، ابتعد أيضاً عن كثرة تناول اللحوم وكن معتدلاً ونوع فى وجباتك ولا تعتمد على الأكلات التى تحبها فقط.

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:


>تخلص من الشكوك فى حياتك، فهذا هو الوقت المناسب أن تطمئن نفسك وتتخلص منها مما يوفر لك بنية وإطار عمل أكثر استقرارًا، أنت بحاجة إلى تأكيد ذلتك فى العمل، ولن تصطدم بالكثير من العوائق فى الوقت الحالي، وسوف يظهر الآخرين احترامهم وتقديرهم لأرائك، وينصحك خبراء الفلك والأبراج أن تذهب مع شريك حياتك فى رحلة ويمكنكما أخذ إجازة زواج للابتعاد قليلاً عن بعضكما لتجديد العلاقة الزوجية.

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مصر 365

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