من هي نداء التي تكنّ لها أصالة محبة خاصة؟

وهي بمريول المطبخ، أطلت أصالة على الجمهور، عبر الحساب الرسمي "إنستقرام" لشقيقها ومدير أعمالها أنس نصري.

في الصورة بدت عائلتا أصالة وزوجها المخرج طارق العريان، وهم مجتمعون حول مائدة الطعام وعلق أنس تحتها" صورة من غدا اليوم مع آل العريان وأفراد أسرتي الثانية منهم".

بدورها نشرت أصالة صورة لعائلة زوجها تضم شقيقيه وشقيقته، وعلقت تحتها" أخوة حبيبي أحبهم كلهم ولكن لأخته د. نداء مكانة خاصة، لأنها مكافحة حنونة إستطاعت أن تكون لإخوتها الأم والإبنة، فهي المسؤولة عنهم وهم مسؤولون، طيبة كريمة وداعمة وصادقة، وأشعر أني أختها وأطمئن لها".

زوج أصالة نصري يعيد عمرو دياب للشهرة