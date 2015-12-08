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حظك اليوم برج الجوزاء يوم الأربعاء 9 ديسمبر 2015

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حظك اليوم برج الجوزاء يوم الأربعاء 9 ديسمبر 2015 حظك اليوم برج الجوزاء يوم الأربعاء 9 ديسمبر 2015

توقعات لبرج الجوزاء على الصعيد المهنى:


>تقابلك مشاكل فى العمل بسبب تغير القواعد والقوانين أثناء غيابك الفترة الماضية، حاول مواجهة هذه المشاكل ببرود أعصاب، ولا تستسلم بسهولة.

توقعات لبرج الجوزاء على الصعيد العاطفى:


>موسم الاحتفالات يكتمل بسعادة كبيرة معك، تهرب من مشاكل العمل إلى الحب، وربما يكون لزميل معك فى العمل أثر على حياتك الأسرية فى المستقبل.

توقعات لبرج الجوزاء على الصعيد الصحى:


>تحتاج إلى الاهتمام بصحتك بدرجة أكبر، لا تعتمد فقط على قوتك البدنية الخارجية، واحرص على سلامة جسمك من الداخل والخارج.

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:


> برج هوائى، ويصنف بـأنه ملك العلاقات، يتصف صاحبه بأنه يحترف التواصل مع الآخرين، وهو أيضا ذكى، وملم بكم هائل من المعلومات حول مجالات شتى من الحياة، وأدائه فى الحياة سريع، وذكى ويتمتع بسرعة البديهة.

ويحاول صاحب برج الجوزاء طوال الوقت رؤية الأمور من أكثر من منظور، ومراجعة كل الخيارات المتاحة، ويضع مقارنات مستمرة فى عقله بين المميزات والعيوب ليصل إلى ما يجعله راضيا ويحقق له التوازن النفسى.

وعن حظ برج الجوزاء اليوم الثلاثاء، يتوقع علماء الفلك فتح باب جديدى أمامك فى الحياة، وانتهاء وجود شخص غير مرغوب فيه سبب المشاكل لك لفترة طويلة، ينتعش وتر الصداقة، وتجد وفاء من شخص لا تتوقعه.
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مصر 365

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