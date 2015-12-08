هل نسيت إليسا زر سروالها مفتوحاً؟

إستغلت الفنانة إليسا عطلة نهاية الأسبوع، للتعبير عن فرحتها باقتراب الأعياد المجيدة، ولكنها حاولت التميّز عن زميلاتها اللواتي نشرن صوراً لهنّ بالقرب من شجرة الميلاد، بنشر صورة لها مع "سانتا كلوز".

إليسا التي نشرت صورتها مع "سانتا كلوز" عبر صفحتها الرسمية على "إنستقرام" علقت تحتها " مع سانتا الجديد".

ولكن يبدو أن من يتابعون إليسا دقيقو الملاحظة، حيث لفتهم زر سروالها المفتوح، حيث بدت في الصورة وهي ترتدي سروالاً من الجينز و"تي شيرت"، مما عرضها لانتقادات لاذعة من جمهورها، الذي اتهمها بأنها لا تهتم بأناقتها ولياقتها وبأنها اكتسبت بعض الوزن الزائد. علماً أنها بدت عفوية بالصورة عفوية بملابسها السبور وبعيدة عن التكلف.

يشار إلى أن إليسا كانت قد تعرضت أيضاً قبل عدّة أسابيع لحملة إنتقادات بسبب سمنتها، وذلك عندما نشرت صورة لها من على شرفة الفندق الذي كانت تقيم فيه خلال تصويرها إعلان مجوهرات "لا زوردي".

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