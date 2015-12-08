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حظك اليوم برج القوس يوم الأربعاء 9 ديسمبر 2015

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حظك اليوم برج القوس يوم الأربعاء 9 ديسمبر 2015 حظك اليوم برج القوس يوم الأربعاء 9 ديسمبر 2015

لبرج القوس:
>على الصعيد المهني:


>على الرغم من وقوع كثير من الأحداث السيئة حولك إلا أنها لا تؤثر على أدائك فى المهام المطلوبة منك يومياً، فأنت من الأشخاص الذين يحاولوا تقديم أفضل ما لديهم، كما أنهم مخلصون فى العمل بدرجة كبيرة، فهذا سيساعدك فى السيطرة على الكثير من الظروف السيئة.

على الصعيد العاطفى:


>حاول أن تتفادى اتخاذ قرارات أساسية سريعة فى حياتك العاطفية دون تفكير لأن هذا سيكون له تأثير سيء على حياتك فيما بعد، فمن الأفضل أن تتوخى الحذر فى ذلك.

على الصعيد الصحي:


>مع قدوم الشتاء هناك فرصة كبيرة لكسب مزيد من الوزن، الأمر الذى يجعلك تشعر بالضيق والقلق، فحاول أن تسيطر على نفسك سريعًا.

توقعات علماء الفلك لبرج القوس:


>تحتاج إلى الإطلاع على العالم المحيط بك شكل أكبر، فمجال عملك يتطلب منك أن تبذل وقت ومجهود أكثر من أجل أن تظهر نفسك وتكون فى أفضل حال، فمن الضرورى أن لا تغفل هذا الجانب.

 

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مصر 365

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