أخبار عاجلة

الأمين العام للأمم المتحدة يدين الاعتداء بشاحنة في السويد -
روسيا تتهم واشنطن بانتهاك القانون الدولي بضرب سوريا -
سألنا الناس: بتشتروا جرايد ؟ -
الأهالى ينقذون الطفلة سلمى من بين أنياب حمادة السباك.. تفاصيل مثيرة -
مفاجأة: انخفاض سعرالسكر والأرز خلال شهر أبريل الجاري -
حظك اليوم برج الدلو السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الحوت السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة -
حظك اليوم برج الجدي السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج القوس السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 9 ديسمبر 2015

Google+ Print
حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 9 ديسمبر 2015 حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 9 ديسمبر 2015

حظك اليوم لبرج الدلو:
>على الصعيد المهني:


>حاول التركيز فى العمل الفترة المقبلة، بالدرجة المطلوبة منك، وحتى تتمكن من فعل ذلك تحتاج إلى الهدوء والتركيز والابتعاد تمامًا عن كل المشكلات، والأشخاص المزعجة التى تسبب لك القلق.

على الصعيد عاطفي:


>أنت غير مؤمن تماماً بالعلاقة العاطفية، خصوصاً أن هناك الكثير من الأشياء التى تجعلك لا تفضل الاقتراب، مثل الخيانة، والخوف من الفشل، وغيرها من الأمور الأخرى، فحاول أن تتجاوز مخاوفك.

على الصعيد الصحي:


>حساسية الصدر فى انتظارك، فحاول أن تحافظ على صحتك قدر الإمكان، وحاول أن تحصل على إجازة من العمل حتى تحاول السيطرة على ما يزعجك بشكل أفضل.

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:


>يتوقع علماء الفلك لك أنك لن تنجح فى عملك إلا إذا تخلصت من عصبيتك وعنادك الدائم، فحاول أن تكون على قدر المسئولية، حتى تصل إلى أحلامك.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى