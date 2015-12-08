حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 9 ديسمبر 2015

حظك اليوم لبرج الدلو:

>على الصعيد المهني:

على الصعيد عاطفي:

على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:

>حاول التركيز فى العمل الفترة المقبلة، بالدرجة المطلوبة منك، وحتى تتمكن من فعل ذلك تحتاج إلى الهدوء والتركيز والابتعاد تمامًا عن كل المشكلات، والأشخاص المزعجة التى تسبب لك القلق.>أنت غير مؤمن تماماً بالعلاقة العاطفية، خصوصاً أن هناك الكثير من الأشياء التى تجعلك لا تفضل الاقتراب، مثل الخيانة، والخوف من الفشل، وغيرها من الأمور الأخرى، فحاول أن تتجاوز مخاوفك.>حساسية الصدر فى انتظارك، فحاول أن تحافظ على صحتك قدر الإمكان، وحاول أن تحصل على إجازة من العمل حتى تحاول السيطرة على ما يزعجك بشكل أفضل.>يتوقع علماء الفلك لك أنك لن تنجح فى عملك إلا إذا تخلصت من عصبيتك وعنادك الدائم، فحاول أن تكون على قدر المسئولية، حتى تصل إلى أحلامك.