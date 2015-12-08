حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 9 ديسمبر 2015

حظك اليوم لبرج الدلو:
>على الصعيد المهني:
>حاول التركيز فى العمل الفترة المقبلة، بالدرجة المطلوبة منك، وحتى تتمكن من فعل ذلك تحتاج إلى الهدوء والتركيز والابتعاد تمامًا عن كل المشكلات، والأشخاص المزعجة التى تسبب لك القلق.
على الصعيد عاطفي:
>أنت غير مؤمن تماماً بالعلاقة العاطفية، خصوصاً أن هناك الكثير من الأشياء التى تجعلك لا تفضل الاقتراب، مثل الخيانة، والخوف من الفشل، وغيرها من الأمور الأخرى، فحاول أن تتجاوز مخاوفك.
على الصعيد الصحي:
>حساسية الصدر فى انتظارك، فحاول أن تحافظ على صحتك قدر الإمكان، وحاول أن تحصل على إجازة من العمل حتى تحاول السيطرة على ما يزعجك بشكل أفضل.
توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:
>يتوقع علماء الفلك لك أنك لن تنجح فى عملك إلا إذا تخلصت من عصبيتك وعنادك الدائم، فحاول أن تكون على قدر المسئولية، حتى تصل إلى أحلامك.
إعلان - Ads إعلان - Ads