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حظك اليوم برج الجدى يوم الأربعاء 9 ديسمبر 2015

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حظك اليوم برج الجدى يوم الأربعاء 9 ديسمبر 2015 حظك اليوم برج الجدى يوم الأربعاء 9 ديسمبر 2015

حظك اليوم

توقعات لبرج الجدى على الصعيد المهنى:


>تتلقى ترقية فى العمل، وتحاول إبراز مواهبك فى المنصب الجديد بشتى الطرق، لإثارة إعجاب مديرك الجديد.

توقعات لبرج الجدى على الصعيد العاطفى:


>تفشل علاقتك العاطفية بحب قديم، ويظهر شخص لا تتوقعه من الماضى ليحرك قلبك من جديد.
>توقعات لبرج الجدى على الصعيد الصحى:
>صحتك النفسية فى الطالع والبدنية أيضًا، حافظ على نشاطك، ولا توقف نظامك الرياضي.

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:


>برج الجدى برج ترابي، ويصنف بـأنه روتينى جداً، ومحب للحفاظ على العادات والتقاليد، لا يغير نظامه بسهوله، ويفضل الاحتفاظ بصفات النبلاء مهما تغير المجتمع من حوله.

ويحاول صاحب برج الجدى طوال الوقت رؤية الأمور من منظور واحد، ومراجعة والتركيز على القيام بمهمة واحدة بشكل متقن، كما يتفنن فى الأعمال اليدوية والحرفية التى تتطلب تركيز عالى من اصحابها.
> وعن حظ برج الجدى اليوم الثلاثاء، يتوقع علماء الفلك أن الحياة ستعطيك فرصة جديدة، استغلها ولا تضيعها، وحاول الاستفادة من الاشخاص المحيطين بك دون الاساءة إليهم أو جرح مشاعرهم.
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مصر 365

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