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حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 9 ديسمبر 2015

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حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 9 ديسمبر 2015 حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 9 ديسمبر 2015

حظك اليوم لبرج الحوت:
>على الجانب المهني:


>على الجانب المهنى هناك أجواء هادئة فى العمل فى الفترة الأخيرة بشكل عام، ما قد يساعدك على إنجاز العمل المطلوب منك دون قلق، ما يجعلك قادر على إنجاز العديد من الأعمال التى فى قائمة المهام.

على الجانب العاطفى:


>اليوم سيكون هناك لقاء جيد يجمع بالشريك، فحاول أن تهتم بكل التفاصيل التى قد يكون لها تـأثير إيجابى فيما بعد، فحاول التقرب منه والبعد عن أجواء المشكلات.

على الجانب الصحي:


>ينصحك الأطباء أن تهتم بعدد ساعات النوم لأنها طريقك الوحيد للتخلص من الضغوط النفسية والعصبية، التى قد يكون لها تأثير سيء عليك فيما بعد.

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:


>يتوقع علماء الفلك أن الأوضاع فى الفترة المقبلة ستكون أفضل بكثير مما كنت تتوقع، فالأجواء فى صالحك بنسبة كبيرة، ومن الممكن أن تحصل على ترقية أو مكافأة مالية من رئيسك فى العمل.

 

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مصر 365

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