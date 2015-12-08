حظك اليوم برج السرطان يوم الأربعاء 9 ديسمبر 2015

حظك اليوم

على الصعيد المهنى:

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على الصعيد العاطفى

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على الصعيد الصحى:

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توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:

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تعيش فى حالة نفسية سيئة بسبب بعض الإخفاقات التى تواجهها فى عملك، فهناك من يعمل ضدك ويحيك ضدك المكائد يجب أن تكون حذرًا وتتوخى الحذر جيدًا ولا تتخذ القرارات السريعة والمفاجئة، حتى لا يزيد الطين بلة، وكن قويًا فى مواجهة كل ما يحدث لك، فمن المؤكد أنك ستكون فى أفضل حال بعد ذلك وستتبدل الأمور للأفضل.تعيش فى حالة هيام وعشق مع شريك حياتك، وهو ما سينعكس إيجابياً عليك، وأنت اليوم تمتلك أسلوباً أكثر مراعاة للآخرين، ومن السهل أن تجتاز العقبات بقوة الحب الإيجابية، وعلى صعيد آخر فإن شريك حياتك فى حاجة إلى التنزه معك وقضاء بعض الأوقات المميزة.حالتك الصحية جيدة هذه الأيام ولكن تمر ببعض الضغوط فى العمل يمكنك التغلب عليها باللجوء للاسترخاء والراحة النفسية والابتعاد عن مسببات القلق والتوتر، وابتعد عن الأشخاص الذين يفقدونك طاقتك.يرى علماء الفلك والأبراج أنك يجب أن تنتبه لحالتك المادية هذه الأيام، وتتجنب إنفاق أموالك على أشياء لست بحاجة إليها حتى لا تخرب ميزانيتك، وكن حازمًا فى العمل حتى تتجنب أى مشكلات تواجهها اليوم، بالتالى يجب الأخذ بعين الاعتبار أقل تأثير سلبى قد يكون لتلك العوائق العابرة على مسار حياتك فى حالة ما اذا قررت تجاهلها بكل بساطة.

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