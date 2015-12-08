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حظك اليوم برج العذراء يوم الأربعاء 9 ديسمبر 2015

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حظك اليوم برج العذراء يوم الأربعاء 9 ديسمبر 2015 حظك اليوم برج العذراء يوم الأربعاء 9 ديسمبر 2015
 

 

توقعات لبرج العذراء على الصعيد المهنى:
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تحل مشكلة كبيرة، وقفت أمامك الأيام الماضية، بسبب تدخل صديق أو شخص من العائلة، تعلم من أخطائك، واحذر الوقوع فيها مرة أخرى.
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توقعات لبرج العذراء على الصعيد العاطفى:
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تنتهى وحدتك وتقابل شخصا لا تعرفه يكون له تأثير كبير على حياتك العاطفية فى المستقبل، ابتسم لأن القادم نحو القلب أفضل بكثير مما فات.
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توقعات لبرج العذراء على الصعيد الصحى:
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ما زالت هناك بعض المشاكل الصحية، ولكن يبدو على صحتك تحسن واضح، احرص على الحفاظ على هذا التحسن، واستشر الأطباء دون إهمال.
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توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:
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برج ترابى له صفات رقيقة تجعله يتربع على عرش الرومانسية، فهو أكثر الأبراج حساسية وذكاء عاطفى، وهو لافت للأنظار وله جاذبية خاصة فثقته بنفسه وحماسته تجذب الآخرين إليه، وهو مبدع وعاطفى وكريم ومعطاء ويمتلك شخصية هادئة، تأسر من حوله، وهو شديد الإخلاص فى الحب ومتسامح، وعن حظ برج العذراء اليوم الثلاثاء، يقول علماء الفلك إن الحب يفتح لك الأبواب المغلقة، ابتسامة واحدة منك، وستجد أن أصعب قلب سيذوب عشقًا فيك، فلا تبخل بهذه الابتسامة.

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