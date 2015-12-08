أخبار عاجلة

الأمين العام للأمم المتحدة يدين الاعتداء بشاحنة في السويد -
روسيا تتهم واشنطن بانتهاك القانون الدولي بضرب سوريا -
سألنا الناس: بتشتروا جرايد ؟ -
الأهالى ينقذون الطفلة سلمى من بين أنياب حمادة السباك.. تفاصيل مثيرة -
مفاجأة: انخفاض سعرالسكر والأرز خلال شهر أبريل الجاري -
حظك اليوم برج الدلو السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الحوت السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة -
حظك اليوم برج الجدي السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج القوس السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج الميزان يوم الأربعاء 9 ديسمبر 2015

Google+ Print
حظك اليوم برج الميزان يوم الأربعاء 9 ديسمبر 2015 حظك اليوم برج الميزان يوم الأربعاء 9 ديسمبر 2015
 

 

توقعات لبرج الميزان على الصعيد المهنى:
>

شخص يتربص بك من المحيطين، وغيرة العمل تؤدى إلى نتائج لا تحمد عقباها، احذر واجعل عقلك فى كامل نشاطه طوال الوقت، حتى لا تتعرض للغدر.
>

توقعات لبرج الميزان على الصعيد العاطفى:
>

ينتعش الحب من جديد، ويبدأ شخص فى الاقتراب منك، افتح قلبك له دون تردد، واستمتع بأحلى لحظات العشق معه قدر الإمكان.
>

توقعات لبرج الميزان على الصعيد الصحى:
>

تظهر علامات غريبة على صحتك، لا تقلق فربما يكون سببها الإرهاق المفرط فى العمل، استشر طبيبك إذا واجهتك مشاكل صحية ولا تعتمد على النصائح الشفهية فحسب.
>

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:
>

برج الميزان برج هوائى يتمتع بحماسة كبيرة فى العمل والصداقة والحب، فهو أفضل صديق يمكن أن تحظى به، وصفاته المخلصه تجعله حبيبا مثاليا ومضحى حتى لو على حساب نفسه، وهو وقور ومعتز بأشيائه جدًا، كما أن حياته يغلب عليها الصدق والنظام فى المنزل والعمل، وعن حظ برج الميزان اليوم الثلاثاء يرى علماء الفلك والأبراج أن العمل يتدهور بنما ينتعش الحب، لا تقلق فالظلم لا يدم كثيرًا، ومهما طال الباطل يجب أن ينتصر الحق فى النهاية.

>

 

موضوعات متعلقة

'); } }); } catch (e) { } } return false; }); });

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى