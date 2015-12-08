حظك اليوم برج الميزان يوم الأربعاء 9 ديسمبر 2015

توقعات لبرج الميزان على الصعيد المهنى:

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توقعات لبرج الميزان على الصعيد العاطفى:

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توقعات لبرج الميزان على الصعيد الصحى:

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توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:

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شخص يتربص بك من المحيطين، وغيرة العمل تؤدى إلى نتائج لا تحمد عقباها، احذر واجعل عقلك فى كامل نشاطه طوال الوقت، حتى لا تتعرض للغدر.ينتعش الحب من جديد، ويبدأ شخص فى الاقتراب منك، افتح قلبك له دون تردد، واستمتع بأحلى لحظات العشق معه قدر الإمكان.تظهر علامات غريبة على صحتك، لا تقلق فربما يكون سببها الإرهاق المفرط فى العمل، استشر طبيبك إذا واجهتك مشاكل صحية ولا تعتمد على النصائح الشفهية فحسب.برج الميزان برج هوائى يتمتع بحماسة كبيرة فى العمل والصداقة والحب، فهو أفضل صديق يمكن أن تحظى به، وصفاته المخلصه تجعله حبيبا مثاليا ومضحى حتى لو على حساب نفسه، وهو وقور ومعتز بأشيائه جدًا، كما أن حياته يغلب عليها الصدق والنظام فى المنزل والعمل، وعن حظ برج الميزان اليوم الثلاثاء يرى علماء الفلك والأبراج أن العمل يتدهور بنما ينتعش الحب، لا تقلق فالظلم لا يدم كثيرًا، ومهما طال الباطل يجب أن ينتصر الحق فى النهاية.

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