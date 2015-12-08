حظك اليوم برج العقرب الأربعاء 9 ديسمبر 2015

حظك اليوم لبرج العقرب:

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على الجانب العاطفى:

على الجانب الصحى:

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توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:

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على الجانب المهنى:>هناك الكثير من الأمور المضطربة حولك فى هذه الفترة، فحاول أن تكون أكثر هدوءًا لتتعامل مع كل المتغيرات المحيطة بك، فحاول أن تتحكم فى الاضطرابات التى تحدث لك فى العمل.>أنت فى هذه الفترة تحديدًا تحتاج إلى شريك يقف إلى جوارك، فحاول أن تجده فى أقرب وقت ممكن، كما أنه من الأفضل أن تختار الشخص المناسب حتى لا تصاب بأى أزمة عاطفية.عمومًا ليس لديك أى إرادة فى تغيير أوضاعك الصحية السيئة، وعلى رأسها فقدان الوزن الذى بات موضوع مؤرق لك، خصوصًا أنك دائمًا ما تترك نفسك للأكلات السريعة.يتوقع لك علماء الفلك أن أجواء العمل لن تكون فى صالحك، وربما يكون لها دور كبير فى تشتيت ذهنك فحاول إيجاد حلول تخرج بها من هذه الحالة المزاجية السيئة.

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