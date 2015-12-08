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حظك اليوم برج العقرب الأربعاء 9 ديسمبر 2015

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حظك اليوم برج العقرب الأربعاء 9 ديسمبر 2015 حظك اليوم برج العقرب الأربعاء 9 ديسمبر 2015
 

 

حظك اليوم لبرج العقرب:
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على الجانب المهنى:
>هناك الكثير من الأمور المضطربة حولك فى هذه الفترة، فحاول أن تكون أكثر هدوءًا لتتعامل مع كل المتغيرات المحيطة بك، فحاول أن تتحكم فى الاضطرابات التى تحدث لك فى العمل.
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على الجانب العاطفى:


>أنت فى هذه الفترة تحديدًا تحتاج إلى شريك يقف إلى جوارك، فحاول أن تجده فى أقرب وقت ممكن، كما أنه من الأفضل أن تختار الشخص المناسب حتى لا تصاب بأى أزمة عاطفية.
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على الجانب الصحى:
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عمومًا ليس لديك أى إرادة فى تغيير أوضاعك الصحية السيئة، وعلى رأسها فقدان الوزن الذى بات موضوع مؤرق لك، خصوصًا أنك دائمًا ما تترك نفسك للأكلات السريعة.
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توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:
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يتوقع لك علماء الفلك أن أجواء العمل لن تكون فى صالحك، وربما يكون لها دور كبير فى تشتيت ذهنك فحاول إيجاد حلول تخرج بها من هذه الحالة المزاجية السيئة.

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