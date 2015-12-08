حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 9 ديسمبر 2015

حظك اليوم لبرج الحوت:

>على الجانب المهني:

على الجانب العاطفى:

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على الجانب الصحى:

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توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:

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حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء /12/20158

>حظك اليوم لبرج الدلو:

>على الصعيد المهني:

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على الصعيد عاطفي:

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على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:

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حظك اليوم برج القوس يوم الثلاثاء /12/20158

>حظك اليوم لبرج القوس:

>على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

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على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج القوس:

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حظك اليوم برج الأسد ليوم الثلاثاء /12/20158

>على الصعيد المهنى:

على الصعيد العاطفى

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على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:

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حظك اليوم برج الثور ليوم الثلاثاء /12/20158

>على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي

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على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج الثور:

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حظك اليوم برج الجدى يوم الثلاثاء /12/20158

>توقعات لبرج الجدى على الصعيد المهنى:

توقعات لبرج الجدى على الصعيد العاطفى:

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توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:

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حظك اليوم برج الجوزاء يوم الثلاثاء /12/20158

>توقعات لبرج الجوزاء على الصعيد المهنى:

توقعات لبرج الجوزاء على الصعيد العاطفى:

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توقعات لبرج الجوزاء على الصعيد الصحى:

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توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:

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حظك اليوم برج الحمل ليوم الثلاثاء /12/20158

>على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

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على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:

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حظك اليوم برج السرطان يوم الثلاثاء /12/20158

>على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

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على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:

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حظك اليوم برج العذراء يوم الثلاثاء /12/20158

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توقعات لبرج العذراء على الصعيد المهنى:

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توقعات لبرج العذراء على الصعيد العاطفى :

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توقعات لبرج العذراء على الصعيد الصحى:

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توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:

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توقعات لبرج الميزان على الصعيد المهني:

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توقعات لبرج الميزان على الصعيد العاطفى :

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توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:

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حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء /12/20158

>حظك اليوم لبرج العقرب:

على الجانب المهني:

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على الجانب العاطفي:

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على الجانب الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:

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>على الجانب المهنى هناك أجواء هادئة فى العمل فى الفترة الأخيرة بشكل عام، ما قد يساعدك على إنجاز العمل المطلوب منك دون قلق، ما يجعلك قادرًا على إنجاز العديد من الأعمال التى فى قائمة المهام.اليوم سيكون هناك لقاء جيد يجمع بالشريك، فحاول أن تهتم بكل التفاصيل التى قد يكون لها تـأثير إيجابى فيما بعد، فحاول التقرب منه والبعد عن أجواء المشكلات.ينصحك الأطباء أن تهتم بعدد ساعات النوم لأنها طريقك الوحيد للتخلص من الضغوط النفسية والعصبية، التى قد يكون لها تأثير سيئ عليك فيما بعد.يتوقع علماء الفلك أن الأوضاع فى الفترة المقبلة ستكون أفضل بكثير مما كنت تتوقع، فالأجواء فى صالحك بنسبة كبيرة، ومن الممكن أن تحصل على ترقية أو مكافأة مالية من رئيسك فى العمل.حاول التركيز فى العمل الفترة المقبلة، بالدرجة المطلوبة منك، وحتى تتمكن من فعل ذلك تحتاج إلى الهدوء والتركيز والابتعاد تماماً عن كافة المشكلات، والأشخاص المزعجة التى تسبب لك القلق.أنت غير مؤمن تماماً بالعلاقة العاطفية، خصوصاً أن هناك الكثير من الأشياء التى تجعلك لا تفضل الاقتراب، مثل الخيانة، والخوف من الفشل، وغيرها من الأمور الأخرى، فحاول أن تتجاوز مخاوفك.حساسية الصدر فى انتظارك، فحاول أن تحافظ على صحتك قدر الإمكان، وحاول أن تحصل على إجازة من العمل حتى تحاول السيطرة على ما يزعجك بشكل أفضل.يتوقع علماء الفلك لك أنك لن تنجح فى عملك إلا إذا تخلصت من عصبيتك وعنادك الدائم، فحاول أن تكون على قدر المسئولية، حتى تصل إلى أحلامك.>على الرغم من وقوع كثير من الأحداث السيئة حولك إلا أنها لا تؤثر على ادائك فى المهام المطلوبة منك يومياً، فأنت من الاشخاص الذين يحاولوا تقديم أفضل ما لديهم، كما أنهم مخلصين فى العمل بدرجة كبيرة، فهذا سيساعدك فى السيطرة على الكثير من الظروف السيئة.حاول أن تتفادى اتخاذ قرارات أساسية سريعة فى حياتك العاطفية دون تفكير لأن هذا سيكون له تأثير سيء على حياتك فيما بعد، فمن الأفضل أن تتوخى الحذر فى ذلك.مع قدوم الشتاء هناك فرصة كبيرة لكسب مزيد من الوزن، الأمر الذى يجعلك تشعر بالضيق والقلق، فحاول ان تسيطر على نفسك سريعاً.تحتاج إلى الإطلاع على العالم المحيط بك شكل أكبر، فمجال عملك يتطلب منك أن تبذل وقت ومجهود أكثر من أجل أن تظهر نفسك وتكون فى أفضل حال، فمن الضرورى أن لا تغفل هذا الجانب.>الآن يمكنك أن تتخذ القرارات الهامة فى مستقبلك المهني، ولكن بيجب أن تبتعد عن التردد والحيرة وتشرك زملائك فى إنجازاتك وأن تظل متعاونًا، بحيث يردون لك الجميل عندما تسوء الأمور، ويجب أن تتمتع بروح الفريق حتى تنجح فى تحقيق أهداف العمل.اليوم أنت تشعر بقدر من الانفتاح على الآخرين، وتعيش فى حالة حب إيجابية مع شريك حياتك، فحياتك العاطفية اليوم فى أفضل حال، كما أنك يجب أن تتنزه مع شريك حياتك أو تسافرا سوياً فى احدى الرحلات أو تقوما بمغامرة جديدة سوياً.حالتك الصحية ليست على ما يرام، بسبب كثرة الضغوط الواقعة عليك، يجب أن تنتبه جيداً لصحتك وتبتعد عن كل المؤثرات السلبية التى تسبب لك الأمراض، ابتعد أيضاً عن كثرة تناول اللحوم وكن معتدلاً ونوع فى وجباتك ولا تعتمد على الأكلات التى تحبها فقط.تخلص من الشكوك فى حياتك، فهذا هو الوقت المناسب أن تطمئن نفسك وتتخلص منها مما يوفر لك بنية وإطار عمل أكثر استقرارًا، أنت بحاجة إلى تأكيد ذلتك فى العمل، ولن تصطدم بالكثير من العوائق فى الوقت الحالي، وسوف يظهر الآخرين احترامهم وتقديرهم لأرائك، وينصحك خبراء الفلك والأبراج أن تذهب مع شريك حياتك فى رحلة ويمكنكما أخذ إجازة زواج للابتعاد قليلاً عن بعضكما لتجديد العلاقة الزوجية.>أنت تمتلك قدرات ومؤهلات شخصية تؤهلك لشغل منصب عالٍ، ولكن يجب أن تعمل بمزيد من المجهود لتظهر قدراتك فى العمل بشكل أكبر وتبتعد عن تضييع الوقت فى أشياء تافهة وليس لها داعٍ، ويجب أيضاً أن تعمل على قدراتك الشخصية بشكل أكبر بأن تحصل على المزيد من الدورات التدريبية لتقوية قدراتك وتحسينها.تعيش فى حالة ملل مع شريك حياتك بسبب إهمالك المستمر له، فهو الآن فى حالة فقدان الأمل منك، لذا يجب أن تلتفت لشريك حياتك وتبتعد عن الأشياء التى يكرهها فى تصرفاتك، وما يزعجك منها وكن أكثر قرباً من الشريك وتناقش معه بود وحب فى كل مشاكلكما.حالتك الصحية تشير إلى إصابتك بمرض نتيجة أنك لا تحافظ على صحتك وتتناول الأطعمة من الشارع وهذه الأطعمة الملوثة تؤثر على صحتك، فابتعد عنها واستبدلها بأشياء صحية، فمن الممكن أن تأخذ معك "لانش بوكس" ملئ بالخضروات والفواكه.يرى علماء الفلك أن عملك يتعرض للاختبار اليوم، ولكن لا داعى للتوتر إذا كنت قادرًا على إظهار المعرفة السليمة، وينصحونك باللجوء إلى الراحة للحفاظ على صحتك، كما أنك يجب أن تركز على أهدافك قصيرة وطويلة الأمد للوصول إلى ما تريد فى عملك وحياتك الشخصية.>تتلقى ترقية فى العمل، وتحاول إبراز مواهبك فى المنصب الجديد بشتى الطرق، لإثارة اعجاب مديرك الجديد.تفشل علاقتك العاطفية بحب قديم، ويظهر شخص لا تتوقعه من الماضى ليحرك قلبك من جديد.>توقعات لبرج الجدى على الصعيد الصحى:>صحتك النفسية فى الطالع والبدنية أيضا، حافظ على نشاطك، ولا توقف نظامك الرياضي.برج الجدى برج ترابي، ويصنف بـأنه روتينى جداً، ومحب للحفاظ على العادات والتقاليد، لا يغير نظامه بسهوله، ويفضل الاحتفاظ بصفات النبلاء مهما تغير المجتمع من حوله.>ويحاول صاحب برج الجدى طوال الوقت رؤية الأمور من منظور واحد، ومراجعة والتركيز على القيام بمهمة واحدة بشكل متقن، كما يتفنن فى الأعمال اليدوية والحرفية التى تتطلب تركيز عالى من اصحابها.> وعن حظ برج الجدى اليوم الثلاثاء، يتوقع علماء الفلك أن الحياة ستعطيك فرصة جديدة، استغلها ولا تضيعها، وحاول الاستفادة من الاشخاص المحيطين بك دون الاساءة إليهم أو جرح مشاعرهم.>تقابلك مشاكل فى العمل بسبب تغير القواعد والقوانين اثناء غيابك الفترة الماضية، حاول مواجهة هذه المشاكل ببرود أعصاب، ولا تستسلم بسهولة.موسم الاحتفالات يكتمل بسعادة كبيرة معك، تهرب من مشاكل العمل إلى الحب، وربما يكون لزميل معك فى العمل اثر على حياتك الاسرية فى المستقبل.تحتاج إلى الاهتمام بصحتك بدرجة أكبر، لا تعتمد فقط على قوتك البدنية الخارجية، واحرص على سلامة جسمك من الداخل والخارج.برج الجوزاء برج هوائى، ويصنف بـأنه ملك العلاقات، يتصف صاحبه بأنه يحترف التواصل مع الآخرين، وهو أيضا ذكى، وملم بكم هائل من المعلومات حول مجالات شتى من الحياة، وأدائه فى الحياة سريع، وذكى ويتمتع بسرعة البديهة.>ويحاول صاحب برج الجوزاء طوال الوقت رؤية الأمور من أكثر من منظور، ومراجعة كل الخيارات المتاحة، ويضع مقارنات مستمرة فى عقله بين المميزات والعيوب ليصل إلى ما يجعله راضيا ويحقق له التوازن النفسى.> وعن حظ برج الجوزاء اليوم الثلاثاء، يتوقع علماء الفلك فتح باب جديدى أمامك فى الحياة، وانتهاء وجود شخص غير مرغوب فيه سبب المشاكل لك لفترة طويلة، ينتعش وتر الصداقة، وتجد وفاء من شخص لا تتوقعه.>أنت اليوم تتحمل كافة المسئوليات التى تلقى على عاتقك فى العمل، ولكن يجب أن تنتبه جيداً لقوانين العمل ويجب عدم تجاوز حدودك، ولا تخاطر، وأعلم جيداً أنك تتخذ القرارات المناسبة فى الأوقات المناسبة، ولكن عليك أن تدرس المشاريع الجديدة فى حياتك بشكل أكبر وتدقق فيها، لأن التسرع ليس فى مصلحتك والتدقيق أمراً مهماً فى الفترة الحالية.اليوم أنت تفتعل المشاجرات مع شريك حياتك، مما يجعلك محاطاً بطاقة سلبية، لذا اهدأ ولا تستسلم لانفعالاتك، فشريك حياتك يحبك بالفعل، ودع الأمور تسير فى سلام اليوم، وقريبا تستطيع أن تواجه كل المواقف الصعبة بحكمة.يجب أن تلتفت لحالتك الصحية جيداً، وتبتعد عن أى مشاكل أو انفعالات، لأن الأمر قد يتحول من عصبية إلى مرض نفسى أو جسدى يصيبك، فكن حذراً وحافظ على صحتك، فلا يوجد من سيكون أكثر حرصاً عليك أكثر منك.يتوقع علماء الفلك والأبراج أن تحقق إنجازات فى العمل ولكن يجب أن تتأكد من عدم فقدان التركيز على الهدف، ويرون أنك يجب ألا تفتعل خلافات مع شريك حياتك، ويجب مناقشة هذه الخلافات بهدوء وبعيداً عن التشنج والعصبية مع ضرورة اتخاذ الإجراءات الصحية الوقائية خوفاً من التعرض لأمراض تؤثر على جسمك.>تعيش فى حالة نفسية سيئة بسبب بعض الإخفاقات التى تواجهها فى عملك، فهناك من يعمل ضدك ويحيك ضدك المكائد يجب أن تكون حذراً وتتوخى الحذر جيداً ولا تتخذ القرارات السريعة والمفاجئة، حتى لا يزيد الطين بلة، وكن قوياً فى مواجهة كل ما يحدث لك، فمن المؤكد أنك ستكون فى أفضل حال بعد ذلك وستتبدل الأمور للأفضل.تعيش فى حالة هيام وعشق مع شريك حياتك، وهو ما سينعكس إيجابياً عليك، وأنت اليوم تمتلك أسلوباً أكثر مراعاة للآخرين، ومن السهل أن تجتاز العقبات بقوة الحب الإيجابية، وعلى صعيد آخر فإن شريك حياتك فى حاجة إلى التنزه معك وقضاء بعض الأوقات المميزة.حالتك الصحية جيدة هذه الأيام ولكن تمر ببعض الضغوط فى العمل يمكنك التغلب عليها باللجوء للاسترخاء والراحة النفسية والابتعاد عن مسببات القلق والتوتر، وابتعد عن الأشخاص الذين يفقدونك طاقتك .يرى علماء الفلك والأبراج أنك يجب أن تنتبه لحالتك المادية هذه الأيام، وتتجنب إنفاق أموالك على أشياء لست بحاجة إليها حتى لا تخرب ميزانيتك، وكن حازماً فى العمل حتى تتجنب أى مشكلات تواجهها اليوم، بالتالى يجب الأخذ بعين الاعتبار أقل تأثير سلبى قد يكون لتلك العوائق العابرة على مسار حياتك فى حالة ما اذا قررت تجاهلها بكل بساطة.تحل مشكلة كبيرة، وقفت امامك الأيام الماضية، بسبب تدخل صديق أو شخص من العائلة، تعلم من اخطائك، واحذر الوقوع فيها مرة أخرى.تنتهى وحدتك وتقابل شخص لا تعرفه يكون له تأثير كبير على حياتك العاطفية فى المستقبل، ابتسم لأن القادم نحو القلب أفضل بكثير مما فات.مازالت هناك بعض المشاكل الصحية، ولكن يبدو على صحتك تحسن واضح، احرص على الحفاظ على هذا التحسن، واستشر الأطباء دون اهمال.برج العذراء برج ترابى له صفات رقيقة تجعله يتربع على عرش الرومانسية، فهو أكثر الأبراج حساسية وذكاء عاطفى، وهو ملفت للأنظار وله جاذبية خاصة فثقته بنفسه وحماسته تجذب الأخرين إليه، وهو مبدع وعاطفى وكريم ومعطاء ويمتلك شخصية هادئة، تأسر من حوله، وهو شديد الإخلاص فى الحب ومتسامح، وعن حظ برج العذراء اليوم الثلاثاء، يقول علماء الفلك أن الحب يفتح لك الأبواب المغلقة، ابتسامة واحدة منك، وستجد أن اصعب قلب سيذوب عشقاً فيك، فلا تبخل بهذه الابتسامة.>حظك اليوم برج الميزان يوم الثلاثاء /12/20158شخص يتربص بك من المحيطين، وغيرة العمل تؤدى إلى نتائج لا تحمد عقباها، احذر واجعل عقلك فى كامل نشاطه طوال الوقت، حتى لا تتعرض للغدر.ينتعش الحب من جديد، ويبدأ شخص فى الاقتراب منك، افتح قلبك له دون تردد، واستمتع بأحلى لحظات العشق معه قدر الإمكان.>توقعات لبرج الميزان على الصعيد الصحي:>تظهر علامات غريبة على صحتك، لا تقلق فربما يكون سببها الارهاق المفرط فى العمل، استشر طبيبط اذا واجهتك مشاكل صحية ولا تعتمد على النصائح الشفهية فحسب.برج الميزان برج هوائى يتمتع بحماسة كبيرة فى العمل والصداقة والحب، فهو أفضل صديق يمكن أن تحظى به، وصفاته المخلصه تجعله حبيب مثالى ومضحى حتى لو على حساب نفسه، وهو وقور ومعتز بأشيائه جداً، كما أن حياته يغلب عليها الصدق والنظام فى المنزل والعمل، وعن حظ برج الميزان اليوم الثلاثاء يرى علماء الفلك والأبراج أن العمل يتدهور بنما ينتعش الحب، لا تقلق فالظلم لا يدم كثيراً، ومهما طال الباطل يجب ان ينتصر الحق فى النهاية.هناك الكثير من الأمور المضطربة حولك فى هذه الفترة، فحاول ان تكون اكثر هدوءا لتتعامل مع كافة المتغيرات المحيطة بك، فحاول أن تتحكم فى الاضطرابات التى تحدث لك فى العمل.انت فى هذه الفترة تحديداً تحتاج إلى شريك يقف إلى جوارك، فحاول أن تجده فى أقرب وقت ممكن، كما أنه من الأفضل أن تختار الشخص المناسب حتى لا تصاب بأى أزمة عاطفية.عموماً ليس لديك أى إرادة فى تغيير أوضاعك الصحية السيئة، وعلى رأسها فقدان الوزن الذى بات موضوع مؤرق لك، خصوصاً انك دائماً ما تترك نفسك للأكلات السريعة.يتوقع لك علماء الفلك أن أجواء العمل لن تكون فى صالحك، وربما يكون لها دور كبير فى تشتيت ذهنك فحاول إيجاد حلول تخرج بها من هذه الحالة المزاجية السيئة.