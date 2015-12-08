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سلاح الجو الليبى يستهدف مواقع تابعة لتنظيم "أنصار الشريعة"

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سلاح الجو الليبى يستهدف مواقع تابعة لتنظيم "أنصار الشريعة" سلاح الجو الليبى يستهدف مواقع تابعة لتنظيم "أنصار الشريعة"

>استهدف سلاح الجو الليبى أمس الاثنين، مواقع تابعة لتنظيم «أنصار الشريعة» بالقرب من ميناء المريسة غرب مدينة بنغازي، وتجمعات بجوار مصنع الأسمنت بمنطقة الهواري، ومواقع بمحور سيدى فرج بمدينة بنغازي.

وأكد مصدر عسكرى مساء الاثنين، أن سلاح الجو الليبى نفذ 6 طلعات جوية قتالية لاستهداف مواقع وتجمعات فى مدينة بنغازى وضواحيها لأنصار الشريعة.

وأضاف المصدر أن سلاح الجو الليبى نفذ أيضا طلعات غير قتالية الغرض منها تصوير استطلاع لنتائج القصف والاستهداف، مُنوهاً بأن الضربات الجوية كانت دقيقة جداً، مُشيراً إلى أن سلاح الجو لم ينفذ أى ضربات جوية أو قتالية فى مدينتى أجدابيا ودرنة.

وفى السياق ذاته، أعلن الناطق الرسمى باسم غرفة عمليات الجيش الليبي، ناصر الحاسى تواصل الغارات الجوية التى تأتى فى إطار العمليات الجوية والتى أطلق عليها، "عملية الشهيد عقيد على الثمن".
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