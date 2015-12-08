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صوابعك مش زي بعضها..تعرف علي أسباب انخفاض معدل الحرق بالجسم

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صوابعك مش زي بعضها..تعرف علي أسباب انخفاض معدل الحرق بالجسم صوابعك مش زي بعضها..تعرف علي أسباب انخفاض معدل الحرق بالجسم
صوابعك مش زي بعضها، هذه هي الأجسام، فكل جسم له طبيعة تمثيل غذائي وحرق سعرات حرارية ودهون بشكل معين، وتخص الدكتورة صفاء عمر اخصائية أمراض السمنة والنحافة بحديثها، أولئك اللذين يعانون من ضعف معدل حرق بالجسم بشكل طبيعي، يمنع أجسامهم من الوصول للمعدل المطلوب، ولذا تزيد أوزانهم بشكل ملحوظ مقابل ضعف معدلات ونسب الحرق.

وتابعت الدكتورة صفاء حديثها عن هؤلاء الذين يعانون ضعف معدلات الحرق بالجسم، موضحة أن هناك أسباب تقف وراء هذه الظاهرة التي يعاني البعض منها، تجعلهم في حالة شكوي مستمرة من عدم فقدانهم للوزن الزائد حتي آن أرادوا، وترفع لديهم فرص الإصابة بهذه المشكلة.

عوامل تزيد فرص الاصابة بضعف معدلات الحرق لدي البعض

*الوراثه :

توضح أخصائية السمنة والنحافة أن الوراثة وعواملها تؤثر بالفعل بشكل مباشر علي إحتمالية إصابة بعض الأشخاص دون غيرهم بضعف في الحرق العام للجسم، كما تؤثر بشكل موجه علي معدل الحرق ذاته

*الكتله العضليه للجسم :

معدل كتلة عضل الجسم ترتبط بقدرته علي الحرق، وحسب توضيح د.صفاء فكلما زادت الكتله العضليه كلما ساهم ذلك في زيادة معدل حرق

*السن :

مع التقدم فى السن وزيادة عمر الانسان يقل معدل حرق جسمه للدهون تدريجيا خاصه بعد سن الثلاثين

*الغده الدرقيه :
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>اضطرابات الغده الدرقية بشكل عام تؤثر بالسلب على معدل حرق الدهون بالجسم

*تناول بعض الادويه والعقاقير :

بعض الأدوية والعقاقير كالكورتيزون يعمل على زياده الوزن والدهون وتراكمها فى الجسم

*مرض السكر
>مرض السكر تساعد الإصابة به علي خلل معدل الحرق بشكل عام

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مصر 365

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