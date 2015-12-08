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استئصال ورم بقاع جمجمة ثلاثينية في خميس مشيط

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استئصال ورم بقاع جمجمة ثلاثينية في خميس مشيط استئصال ورم بقاع جمجمة ثلاثينية في خميس مشيط

    نجح المستشفى السعودي الألماني بمدينة خميس مشيط في منطقة عسير من استئصال ورم كبير في قاع المخيخ الأيسر لسيدة في العقد الثالث من العمر. وأفاد عوضة الأسمري مدير العلاقات والإعلام الصحي بالمستشفى أنه بعد الكشف وعمل أشعة الرنين المغنطيسي على المخ تم اكتشاف ورم ضاغط على جذع المخ، وتم شرح الحالة للمريضة وأهلها وخطة العلاج وطريقة العملية ومخاطرها.

من جهته، قال د. محمد عواض والذي أجرى العملية إن الورم كان في قاع الجمجمة واستؤصل باستخدام تقنيات متقدمة بواسطة الميكرو سكوب الجراحي، واستغرقت العملية حوالي عشر ساعات متواصلة، ونجحت في استئصال الورم مع المحافظة على أنسجة جذع المخ المحيط، وجرى متابعة المريضة بالرعاية المركزة ثم التنويم الداخلي إلى أن يتم خروجها من المستشفى سليمة.

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