وزارة الإسكان تسحب 1075 وحدة سكنية من مقاول بنجران

كشف المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان محمد بن طرجم الدغيلبي بأن الوزارة سحبت مشروع 1075 وحدة سكنية بمنطقة نجران من المقاول المنفذ بسبب تدني نسبة الانجاز والتأخر لدى المقاول عن تسليم المشروع في الوقت المحدد.

وقال: إن سحب وزارة الإسكان لأي مشروع متعثر يأتي التزاما منها بتنفيذ مشروعات الإسكان حسب الوقت والمواصفات والجودة المحددة في العقد مع المقاول.

وأكد المتحدث الرسمي أن الوزارة لم تلجأ إلى هذا القرار إلا بعد استنفاد كافة السبل لمعالجة وضع المشروع في سبيل إنجازه والاستفادة منه، ضمن خطة الوزارة لمعالجة المشروعات المتعثرة بشكل عام.

وأضاف: تم تشكيل لجنة من قبل الوزارة بمشاركة الاستشاري المشرف والمقاول المنفذ للبدء بشكل عاجل بحصر الأعمال المنفذة والمتبقية من المشروع واستكمال الإجراءات المتبعة لإعادة طرح المشروع بأسرع وقت وترسيته على مقاول جديد حسب الأنظمة.

وأبرز الاستاذ الدغيلبي حرص الوزارة على القيام بدورها كمنظم ومحفز ومراقب لتحقيق التوازن في قطاع الإسكان والعمل على تمكين المواطنين والأجيال القادمة من الحصول على منتجات إسكانية أفضل بما يحقق رؤية الوزارة في تنظيم وتيسير بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة.هذا ويبلغ عدد مشروعات الوزارة 68 مشروعا على مستوى المملكة وهي حاليا في المراحل الأخيرة من التنفيذ على ان تنتهي جميعها في غضون الاربعة وعشرين شهرا القادمة.

الجدير بالذكر أن مشروع إسكان نجران يقع في شرق مدينة نجران على أرض مساحتها (1200.000 م2) ويتكون من 1075 وحدة سكنية.