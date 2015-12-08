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«صحة جدة» تتأهب لمواجهة الغبار.. وتحذر مرضى الربو

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«صحة جدة» تتأهب لمواجهة الغبار.. وتحذر مرضى الربو «صحة جدة» تتأهب لمواجهة الغبار.. وتحذر مرضى الربو

    أكدت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة جدة أن جميع المرافق الصحية في المحافظة متأهبة لاستقبال الحالات الطارئة من مرضى الربو أو المصابين بالأمراض الصدرية أثناء موجة الغبار التي تتعرض لها المحافظة حالياً، محذرة المرضى من التعرض للغبار والأتربة.

وقال د. سامر أسرة مدير إدارة الطوارئ والأزمات ب"صحة جدة": "بتوجيه ومتابعة من مدير الشؤون الصحية بالمحافظة تم رفع التنبيه في جميع المرافق الصحية بجدة"، مؤكداً أنها جاهزة لاستقبال الحالات الطارئة.

وأكد أن أقسام الطوارئ بمستشفياتها التي تعمل على مدار الساعة اتخذت جميع احتياطاتها لاستقبال مرضى الجهاز التنفسي، سواء الكبار في السن أو الصغار رغم ما قد تؤديه موجات الغبار من زيادة في أعداد المراجعين لهذه المرافق من مرضى الجهاز التنفسي وخاصة المصابين بمرض الربو.

ونصح د. أسرة بارتداء الكمامات الطبية الوقائية أو استخدام فوطة أو شاش مبلل أثناء هبوب العواصف الرملية إذا كان الفرد خارج المبنى أو عند الضرورة، مع التنبيه على ضرورة استبدال تلك الكمامات باستمرار.

وشدد على عدم مغادرة المنزل بالنسبة لمرضى الربو والجهاز التنفسي في مثل هذه الأجواء إلا للضرورة، واتباع إرشادات الطبيب بدقة واستخدام الأدوية لتجنب الإصابة بالأزمات الربوية وفق إرشادات الطبيب، وكذلك الحرص من قبل من أجريت لهم عمليات جراحية مؤخراً في العين أو الأنف، على تجنب الخروج في هذه الأجواء.

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