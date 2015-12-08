انطلاق فعاليات مؤتمر «أثر تطبيق الشريعة في تحقيق الأمن».. اليوم

الأحساء - سالم السبيعي

​تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، تنطلق صباح اليوم فعاليات مؤتمر (أثر تطبيق الشريعة في تحقيق الأمن) والذي تنظمه جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ممثلة في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بالأحساء بفندق الانتركونتيننتال.

ويتضمن المؤتمر الذي ترعاه جريدة "الرياض" إعلامياً وتستمر فعالياته لمدة يومين عرض 36 بحثاً في تسع جلسات، حيث تشهد الجلسة الأولى من اليوم الأول خمسة بحوث، الأول عن دور النظام الأساسي للحكم في إرساء دعائم الأمن، والثاني عن دور النظام الإساسي للحكم في المملكة وإثره في تحقيق الإمن، والثالث عن دور قضاء ديوان المظالم في تحقيق الأمن الاجتماعي، والرابع عن النظام القضائي بالمملكة ودوره في تحقيق الأمن (المحكمة الجزئية نموذجاً)، والخامس عن أثر تطبيق الشريعة في أنظمة المملكة على تحقيق الأمن، كما تشهد الجلسة الثانية خمسة بحوث، الأول بعنوان تطبيق الحدود بالمملكة قواعد وضوابط، والثاني البيعة الشرعية ودورها في درء الفتن واستقرار المجتمع، والثالث حول أثر القواعد الفقهية في مواجهة التحديات الأمنية المعاصرة، والرابع حول تأثير الجانب المصلحي في تطبيق الحدود الشرعية مع دراسة بعض المبادئ القضائية في المملكة، والخامس عن النظام الأساسي للحكم في المملكة وأثره في تحقيق الأمن، وتشهد الجلسة الثالثة من اليوم الأول كذلك 5 بحوث الأول حول الإرهاب الإلكتروني صوره ووسائله وأثره على الأمن المجتمعي، والثاني نظام العقوبات في الإسلام وأثره في تحقيق الأمن الشامل، والثالث حول أثر مؤسسات المجتمع المدني في تحقيق الأمن والرابع أثر التشريعات المتعلقة بالمرأة السعودية في تحقيق الأمن والخامس عن دور المكاتب التعاونية للدعوة والارشاد في المملكة في تحقيق الأمن، وفي الجلسة الرابعة يتم تقديم ستة بحوث، الأول حول الانحراف العقدي ودوره في زعزعة الامن (اشكالية النص انموذجاً) والثاني العقوبات الشرعية واثرها في تحقيق الامن والثالث عن اليات تطبيق الشريعة الاسلامية في المملكة في مواجهة جريمة الاتجار بالأشخاص وعلاقتها بحفظ الامن والرابع عن براة المنهج السلفي من الارهاب والخامس عن اثر العبادة في حفظ الامن والسادس عن تحقيق الامن في القرآن فيما تشهد الجلسة الخامسة والاخيرة من اليوم الاول تشهد عرض خمسة بحوث الاول حول الانحراف العقدي ودزره في زعزعة الامن والثاني عن مصادر تلقي العقيدة ودلالاتها على الجماعة واثرها في تحقيق الامن والثالث حول وسطية اهل السنة في حكم مرتكب الكبيرة ودوره في الامن الفكري والرابع الانحراف العقدي ودوره في زعزعة الامن وسبل الاحتساب عليه والخامس دور الجامعة في تعزيز الامن الفكري للطلاب استراتيجية مقترحة لتختتم بهذه الجلسة فعاليات اليوم الاول. من جهته أكد مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالنيابة الدكتور فوزان بن عبدالرحمن الفوزان أن تنظيم الجامعة لمؤتمر (أثر تطبيق الشريعة في تحقيق الأمن)، ينسجم مع حرص الجامعة على تقديم كل ما يخدم الدين والوطن، حيث يبحث هذا المؤتمر في موضوع مهم وله أثره الواضح في مسيرة بلادنا منذ تأسيسها على يد المغفور له الملك عبدالعزيز - طيب الله ثراه-، الذي أرسى دعائم هذه البلاد على مبادئ الشريعة الصحيحة المستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، التي هي أساس كل خير وأمن وأمان وطمأنينة في أي مكان تقام فيه.