«نزاهة» ترفع للمقام السامي نتائج أسباب القصور بعد الأمطار والسيول

رفعت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) إلى المقام السامي الكريم، نتائج البحث والتقصي الذي قامت به الفرق الميدانية المختصة التي شكلتها مؤخراً، لبحث أسباب القصور الذي كشفت عنه الأمطار والسيول التي هطلت على بعض مناطق المملكة خلال الأيام القليلة الماضية، وما نجم عن ذلك من عدم وجود تصريف للسيول في بعض المناطق، ومدى كفاءة ما هو موجود منها في مناطق أخرى، الأمر الذي الحق أضراراً ببعض الممتلكات العامة وبعض ممتلكات المواطنين والمقيمين في عدد من مناطق المملكة.

وقال المتحدث الرسمي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة)، عبدالرحمن بن أحمد العجلان، إن الهيئة أرسلت في وقت سابق فرقاً ميدانية من المختصين لديها للشخوص، والوقوف على الأضرار التي خلفتها الأمطار التي شهدتها مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والرياض، والشرقية، والقصيم، وتبوك، والجوف.

وأضاف العجلان أن الفرق الميدانية باشرت مهامها ورفعت التقارير النهائية، لبحث مسببات الأضرار، وتبيّن للهيئة وجود شبه فساد ومخالفات في بعض المشروعات، وأنها رفعت للمقام السامي الكريم ملاحظاتها، مع تقديم مرئياتها بشأنها لمقام خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله-.

وأكد العجلان أن هذا الإجراء يستند على تنظيم الهيئة القاضي بإعداد التقارير، والرفع بذلك للمقام السامي الكريم عند الحاجة.