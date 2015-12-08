مكتبة سدير الوثائقية على طاولة البحث في ديوانية النصار

استضافت ديوانية النصار الثقافية بحوطة سدير عبدالله بن محمد بن عبدالعزيز أبابطين رجل الأعمال والباحث والمثقف الجمعة الماضية، في لقاء بعنوان «مكتبة سدير الوثائقية.. طموح وتحديات".

وقد أدار اللقاء الإعلامي يوسف بن محمد العتيق بحضور رئيس مركز حوطة سدير فهد بن صالح الزكري، عبدالرحمن بن إبراهيم أبو حيمد، عبدالله بن عبدالمحسن الماضي، طامي بن سعد النصار، وعدد من المثقفين والمفكرين والمؤلفين الذين ألفوا عن إقليم سدير. وقد تحدث الضيف عن مكتبة سدير الوثائقية التي أنشأها ويشرف عليها، وتمَّ افتتاحها في يوم الجمعة 13-2-1436ه وتقوم فكرة هذه المكتبة على الاهتمام بتاريخ منطقة سدير، وجمع كل ما يكتب عن هذه المنطقة وتصنيفه وأرشفته ووضعه في متناول الباحثين.

وأعلن البابطين عن استعداد المكتبة الكامل لطبع ألف نسخة من أي كتاب يتحدث عن سدير (مجانا)، كما أعلن عن مبادرة بدعم الباحثين والكتاب عن إقليم سدير مادياً ومعنوياً. وأشار إلى أن المكتبة تضم في أروقتها آلاف الكتب والوثائق النادرة، وهي في ازدياد يومي بفضل الله مع مصورات لكتب نادرة ومخطوطات في التاريخ النجدي، ومن أقسام مكتبة سدير الوثائقية المميزة - والحديث للبابطين- متحف تراثي وأثري يضم أكثر من خمسة آلاف قطعة تراثية بين عملات ومسكوكات ومقتنيات تراثية أكبر حجمًا.

وقد أتيح المجال للنقاش والمداخلات التي تركزت على شكر عبدالله أبا بطين على خدمته للمجتمع بهذه المكتبة، وعلى آلية الاستفادة منها وتفعيلها، وتمَّ على هامش اللقاء تكريم نخبة من المؤلفين الذين كتبوا عن إقليم سدير، منهم الكاتب أحمد بن عبدالله الدامغ -رحمه الله- لكتابه المعنون "روضة سدير في التاريخ"، وعبدالله بن عبدالكريم المعجل -رحمه الله- لكتابه المعنون حوطة سدير، و د. عبدالعزيز بن محمد الفيصل لكتابه المعنون "معجم عودة سدير"، وعبدالله حمد الحقيل لكتابه "المجمعة حاضرة إقليم سدير"، وعبدالعزيز بن إبراهيم الحقيل "المجمعة وحرمة من العصر الجاهلي إلى العصر الحاضر"، والكاتب والمثقف حمود بن عبدالعزيز المزيني في كتابة "إقليم"، وسعود بن عبدالله الحزيمي كتاب عن التويم، ومحمد بن عبدالعزيز الفيصل "كتاب تمير ضمن سلسلة هذه بلادنا".

كما كرم راشد بن محمد المغامس ديوانية النصار بدرع تذكارية وكلاً من عبدالرحمن بن إبراهيم أبو حيمد، عبدالله بن عبدالمحسن الماضي.

وقد اطلع الحضور على المعرض المصاحب الذي تنفذه الديوانية بالتعاون مع المؤرخ يوسف بن محمد العتيق ويتضمن أبرز ما كتب وطبع عن مدن المملكة.