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لافروف للجبير: ندعم تشكيل وفد معارضة موحد في اجتماع الرياض

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لافروف للجبير: ندعم تشكيل وفد معارضة موحد في اجتماع الرياض لافروف للجبير: ندعم تشكيل وفد معارضة موحد في اجتماع الرياض
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عادل الجبير

موسكو - واس

    بحث معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير مع معالي وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، القضايا الإقليمية والوضع في سورية. وأبدى لافروف خلال اتصال هاتفي أمس، تأييده بتوفير أكبر عدد لممثلي المعارضة السورية، في اجتماعهم الذي سيعقد في الرياض بهدف مساعدة المبعوث الأممي الخاص إلى سورية ستيفان دي ميستورا، في تشكيل وفد معارضة موحد. كما بحث الجانبان خطط العمل ضمن إطار المجموعة الدولية لدعم سورية، بما في ذلك عقد اجتماع جديد لمعالجة القضايا المتعلقة بتشكيل قائمة المنظمات الإرهابية على الأراضي السورية.

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