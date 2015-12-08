«اجتماع الرياض».. توحيد المعارضة السورية على رؤية مستقبلية مشتركة

من المقرر أن تلتقي كافة شرائح المعارضة السورية المعتدلة في اجتماع تحتضنه العاصمة الرياض اليوم الثلاثاء، وذلك للتوصل إلى رؤية موحدة وحشد أكبر شريحة من المعارضة السورية وتوحيد صفوفها واختيار ممثليها في المفاوضات وتحديد مواقفها التفاوضية مستقبلاً.

ويعد الاجتماع الأول من نوعه من حيث مستوى التمثيل المتوقع من كافة شرائح المعارضة السورية المعتدلة والفصائل المقاتلة، حيث وجهت المملكة الدعوات لهذه الفصائل بعد سلسلة تشاورات مع معظم الأطراف الدولية الفاعلة، إضافة إلى الأمم المتحدة متمثلة في مبعوثها إلى سورية "ستيفان دي ميستورا".

المملكة من جانبها تعهدت بتوفير كافة التسهيلات الممكنة لتتمكن المعارضة السورية من إجراء المباحثات فيما بينها وبشكل مستقل يدفعها للخروج بموقف موحد بناء على المبادئ المتفق عليها في "جنيف 1" والذي يشكل قاعدة سياسية وقانونية خاصة فيما يتعلق بالمرحلة الانتقالية، وتشكيل هيئة حكم انتقالية ذات صلاحيات تنفيذية كاملة.

استضافة المملكة لمؤتمر للمعارضة جاءت انطلاقاً من دعمها الكامل والمستمر لحل الأزمة السورية سياسياً، وتحقيقاً لرغبة مختلف شرائح المعارضة، واستجابة لطلب غالبية أعضاء مؤتمر "فيينا 2" والمجموعة الدولية لدعم سورية، والذي اتفق المشاركون فيه على عقد لقاء جديد لإجراء تقييم للتقدم بشأن التوصل لوقف لإطلاق النار وبدء عملية سياسية، وذلك بعد اتفاق ممثلي الدول ال17 إضافة إلى الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية خلال اللقاء على جدول زمني محدد لتشكيل حكومة انتقالية في سورية خلال ستة أشهر وإجراء انتخابات خلال 18 شهرا.وقد تلقت تكتلات سياسية فاعلة دعوات لاجتماع الرياض من بينها الائتلاف الوطني السوري وهيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطية والمعروفة بمعارضة الداخل وتعد من أبرز المكونات المقبولة من النظام السوري، وفي الجانب العسكري من المتوقع مشاركة أكثر من 14 فصيلا محسوبة على قوات المعارضة في الداخل، وغياب حزب الاتحاد الديموقراطي الكردي وذراعه العسكري وحدات حماية الشعب عن الاجتماع، كما دعي إلى المؤتمر شخصيات سياسية مستقلة من بينها، الدكتور رياض حجاب رئيس الحكومة المنشق، ورياض نعسان آغا الوزير السابق، وأيمن الأصفري رجل الأعمال، وشخصيات اجتماعية سورية نافذة.وتجمع مكونات المعارضة السورية على ضرورة القيام بعملية انتقالية تنتهي باستبدال النظام الحالي، الا انها تختلف حول الاسلوب الذي يجب اعتماده للتوصل الى ذلك، ويرفض الائتلاف اي دور لرئيس النظام السوري بشار الاسد في المستقبل السوري ويطالب بتسليح الفصائل المعتدلة لإيجاد نوع من التوازن على الارض مع قوات النظام، إلا أن عددا من مكونات المعارضة في الداخل ترفض "استخدام السلاح" في الاطاحة بالنظام.المبعوث الأميركي إلى سورية مايكل راتني عبر عن أمله في أن تخرج المعارضة السورية بورقة توافقية تشكل رؤية مشتركة لمستقبل سورية، إضافة إلى تشكيل وفد تفاوضي لتهيئة ظروف المرحلة الانتقالية.

وفي لقاء جمع راتني مع أعضاء الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني، بحث الطرفان مؤتمر الرياض وعلاقته بالعملية السياسية التي جددت الدعوة لها المجموعة الدولية في اجتماعها في فيينا. أعضاء الائتلاف أكدوا خلال اللقاء على سعيهم إلى إنجاح مؤتمر الرياض، وجمع كافة أطياف المعارضة السورية على رؤية مشتركة لمستقبل سورية وفق بيان جنيف وقرار مجلس الأمن 2118 القاضي بتشكيل هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات تفضي لرحيل رئيس النظام السوري بشار الأسد.

عضو الهيئة السياسية موفق نيربية رحب في وقت سابق بعقد مؤتمر الرياض، مؤكداً أنه الائتلاف سيعمل على توحيد قوى الثورة والمعارضة السورية السياسية والعسكرية والمدنية، في ظل ضرورة مواجهة التحديات السياسية والعسكرية المتزايدة، وعبر نيربية عن تقديره العميق لدور المملكة وموقفها السياسي في دعم الثورة السورية لتحقيق مطالب الشعب السوري بنيل الحرية والكرامة ورحيل نظام الأسد. ويأتي هذا الاجتماع قبل جولة المحادثات والتي أعلن وزير الخارجية الأميركي جون كيري عن استضافتها في نيويورك في وقت لاحق من الشهر الحالي كجولة جديدة تهدف إلى إنهاء الأزمة السورية، ومن المتوقع أن تسعى جولة نيويورك إلى تحريك العملية التي جرى الاتفاق عليها في فيينا الشهر الماضي إضافة ما تم التوصل إليه في اجتماع الرياض.