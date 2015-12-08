اليوم.. قوافل الإصحاح البيئى لجامعة القناة تتجه لقرية الحسنة فى شمال سيناء

تتوجه اليوم الثلاثاء، قوافل الإصحاح البيئى بجامعة قناة السويس إلى قرية الحسنة بشمال سيناء، ضمن برنامج القوافل الذى تنظمه قطاع شئون البيئة وخدمة المجتمع وتزور خلاله قرى محافظات إقليم القناة وسيناء.

تأتى هذه القوافل تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور عاطف أبو النور نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وقال الدكتور ممدوح غراب، إن الجامعة تهتم بخدمة الإقليم المحيط بالجامعة، خاصة محافظات سيناء التى لها فى القلب اهتمام خاص، حيث قامت الجامعة بأكثر من زيارة لقرى شمال وجنوب سيناء قدمت خلالها خدماتها للأهالى البسطاء.

وأضاف الدكتور عاطف أبو النور نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع، أن قافلة الغد تشمل العديد من المجالات؛ منها الطبية والبيطرية والزراعية والتثقيف الصحى، وتضم العديد من التخصصات، أهمها الباطنة والجراحة والأطفال والنساء والعظام وطب الأسرة والجلدية والمسالك.

وأشار نائب رئيس الجامعة، إلى أن القافلة تقدم خدماتها للأهالى بالكشف وتقديم العلاج والأدوية بالمجان، وتحويل من تستدعى حالته إلى مزيد من الفحوصات والتحاليل أو تستدعى إجراء عملية إلى المستشفى الجامعى بالإسماعيلية.

وعلى الجانب الآخر تلقى الدكتور عاطف أبو النور نائب رئيس جامعة قناة السويس خطاب شكر من الوحدة المحلية لمدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء، وذلك نتيجة التعاون بين جامعة قناة السويس ومحافظة جنوب سيناء فى مجال خدمة المجتمع وتنمية البيئة بمحافظة جنوب سيناء، المتمثل فى قوافل الإصحاح البيئى.

ومن الجدير بالذكر، أن قوافل الإصحاح البيئى بجامعة القناة قد زارت مؤخرًا مدينة سانت كاترين، قدمت خلالها خدماتها للمواطنين فى كافة التخصصات الطبية والبيطرية والزراعية والتثقيف الصحى، نالت خلالها استحسان كافة المواطنين بالمدينة والقرى والتجمعات البدوية التابعة لها.